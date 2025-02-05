馬來西亞擬籌購30架二手F/A-18 美系機數量將翻倍超越俄系Su-30！

馬來西亞空軍與科威特達成協議，從該國購入30架二手的F/A-18C/D戰機，屆時其將超越Su-30成為馬國空軍主力，惟全案目前仍待戰機製造商的美國核准。圖為馬國F-18戰機編隊。（圖片擷取自馬來西亞空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕馬來西亞空軍目前以18架俄羅斯製的Su-30戰鬥機為主力，美製的F/A-18則僅約8架而已；不過，馬國空軍與科威特達成協議，預計在今年從該國購入30架二手的F/A-18C/D戰機，屆時F/A-18將有望超越Su-30成為馬國空軍主力，惟全案目前仍待戰機製造商的美國核准。

馬來西亞空軍主力可能將換人！據《防務快報》報導，馬來西亞將在今年底前購入30架二手的F/A-18C/D戰機，這將使得馬國空軍的F/A-18機隊增至38架，超越現役的18架俄羅斯系S-30MKM（馬國版Su-30Mk）主力。而賣家科威特，則是利用這個機會替換掉老飛機，以利向歐洲訂購新的「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）。

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報導指出，馬來西亞國防部副部長阿德里·扎哈里（Adly Zaharie）在當地出版物《AstroAwani》中引述表示，完成這筆交易的可能性很高，目前已獲得科威特方面的最終批准，但由於這是一次再出口，因此還需要獲得美國的所有許可。這項與科威特的採購協議，是去年開始辦理，特別是於10月時，馬來西亞代表團參訪了科威特的戰鬥機。

這30架戰鬥機對馬來西亞來說是巨大的增員，因為馬國空軍的作戰隊除了8架F/A-18與Su-30外，其他居多是以FA-50等輕型戰機、教練機為主的機隊。況且，馬國自1997年首次接收F/A-18以來，已有自主後勤的能力，幾乎可以無縫接軌。

值得一提的是，即使是俄羅斯的Su-30戰機，馬國似乎已經學會在自己的設施上獨立修理它。報導說明，這些維修機器大約於2003年購買，價值約9億美元約（288億新台幣），其中可能有印度參與協助，以免於受到俄羅斯的技術制裁。至於馬國的F/A-18及Su-30戰機，都有望於今年5月的蘭卡威航展（LIMA 2025）再次露臉。

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