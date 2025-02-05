土耳其將在敘利亞境內設2基地、50架F-16 或成最大贏家

土耳其媒體報導，土耳其將與敘利亞簽訂協議，土耳其將在敘利亞境內設立2座軍事基地及部署50架F-16戰機，土耳其並負責訓練敘利亞軍隊。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕敘利亞臨時總統夏拉首次出訪即選定沙烏地阿拉伯訪問，並於2日抵達。外界預期夏拉此行重點聚焦敘利亞戰後重建和經濟復甦。與此同時，土耳其媒體報導，土耳其將與敘利亞簽訂協議，土耳其將在敘利亞境內設立2座軍事基地及部署50架F-16戰機，土耳其並負責訓練敘利亞軍隊。

《土耳其報》報導，為應對土耳其國內庫德工人黨（PKK），以及敘利亞境內庫德人所組成敘利亞民主力量（SDF）威脅，土耳其已與敘利亞簽訂聯合防禦協議，除在敘利亞陷入危機時提供協助，土耳其還規劃在敘利亞境內設立2處軍事基地，以及部署50架F-16戰機，並訓練敘利亞軍隊和飛行員。報導補充，該協議還能應對黎巴嫩真主黨，以及防範以色列可能的侵略威脅。

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報導指出，敘利亞的主要要求式提供無人機，以及在邊境部署雷達等情監偵防禦系統，特別是針對以色列已佔領的南部邊境地帶。

而臨時總統夏拉近日訪抵沙烏地阿拉伯，將在利雅德會見王儲穆罕默德。《法新社》報導，開羅「金字塔政治與戰略研究中心」（Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies）的區域專家阿拉姆（Rabha Seif Allam）指出，沙國正協助新敘利亞重返阿拉伯世界和國際舞台。她表示，敘利亞局勢穩定將直接有利於沙國；伊朗在敘利亞的影響力已遭排除，而過去困擾波斯灣國家的敘利亞毒品走私問題，也已不復存在。

敘利亞正積極尋求解除國際制裁，這些制裁可追溯至1979年美國將敘利亞列為「支持恐怖主義國家」，並在2011年阿塞德鎮壓反政府示威引發內戰後，遭美國等西方國家大幅加強制裁力度。

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