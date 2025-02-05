擊落俄軍目標！烏克蘭證實雷射武器系統已投入戰場

烏克蘭首度證實已部署雷射武器，成功擊落俄軍。圖為英國的「龍火」（DragonFire）雷射武器測試畫面。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》4日報導，烏克蘭武裝部隊無人系統部隊指揮官蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi），日前接受媒體專訪時首度證實，烏軍已開始部署雷射武器系統，並成功擊落俄軍目標，代表雷射武器這項尖端科技正式投入實戰。

蘇哈列夫斯基在接受《自由電台》（Radio Svoboda）專訪時表示，烏克蘭國防部門正全力投入創新軍事科技研發，其中一項重點即為反制俄軍各式飛機與無人機系統（UAS），特別是伊朗製造的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。他明確指出：「我可以再次確認，我方的雷射技術已在特定高度成功擊落目標。」

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作為強化防空系統與反制無人機威脅整體計畫的一環，烏克蘭近期積極發展定向能武器。蘇哈列夫斯基強調，烏軍已成立專責小組因應這些新興威脅，此舉為因應現代戰爭型態的關鍵措施。

值得注意的是，蘇哈列夫斯基稍早曾透露烏克蘭已自製名為「三叉戟」（Tryzub）的雷射武器系統，據稱具備擊落2公里以上高度敵機的能力。

隨著俄軍頻繁使用「見證者」自殺式無人機空襲，烏克蘭除了運用傳統防空系統外，也致力開發更具成本效益的反制手段。雷射武器憑藉其精準性與相對低廉的作戰成本，可望成為改變戰局的關鍵技術。

雖然蘇哈列夫斯基考量軍事機密，未透露雷射武器部署細節與作戰成效，但他強調烏克蘭正持續投資下一代國防科技，以提升整體戰力。

報導指出，烏克蘭此次成功部署雷射武器，可能為未來定向能武器系統的軍事應用開創先例。專家認為，這項技術的實戰運用成效，將為現代戰爭型態帶來重大影響。

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