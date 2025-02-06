美「基地級」海上維修艦2030退役 陸戰隊提7要求支援遠征作戰

美軍陸戰隊本週發布最新「2025年航空計劃」，指出陸戰隊需要「新型航空後勤支援艦」，以取代現有2艘1960年代下水、由商船改裝的萊特級航空支援艦。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊本週發布最新「2025年航空計劃」指出，陸戰隊需要「新型航空後勤支援艦」，以取代現有2艘1960年代下水、由商船改裝的萊特級航空支援艦。

軍聞網站「USNI」4日報導，陸戰隊為下一代航空後勤支援艦能提高中級保障能力，並要能修復戰損飛機部件。陸戰隊對此開出7項要求，包括「戰鬥後勤艦隊艦艇補給」、「中級維護設施」、「多個裝載接入點」、「航空和地面雙重維護操作」、「晝夜飛行操作」、「飛機加油」、「海上貨物裝卸」以及「支援400個以上可部署維護設施的可擴展模組」。

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報導指出，由美國海事管理局（MARAD）運管的萊特號（SS Wright，T-AVB-3）和柯蒂斯號（SS Curtiss，T-AVB-4），自1980年代接收這2艘船艦後，即「永久分配」給美國軍事海運司令部（MSC），支援陸戰隊各式飛機的中級保養維護工作。而即使以接收日期計算，這2艘航空支援艦也即將服役半世紀，根據規劃2艘船艦預計於2030和2033退役。

美軍陸戰隊在《部隊設計-2030》中，認為航空支援艦可支援遠征前進基地作戰（EABO）和分散式航空作戰（DAO）概念。不過，由於遲遲未見造艦、改裝計畫，陸戰隊「2025年航空計劃」警告，如果不更換新艦，將出現嚴重短缺。

據了解，2艘航空支援艦分置東、西岸，並曾改裝擴大飛行甲板，全船有多達300具機動式維修機械，提供陸戰隊飛機「基地級」的維修工作。作為浮動維修站，航空後勤支援艦由37名商船船員負責航行運作，另配備一支海軍航空維修分隊，總計有362人。

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