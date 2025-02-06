不讓你動！ 國軍M109自走砲現身「反空機降」 火力壓制空降部隊

陸軍21砲指部日前運用M109A2火砲進行機動打擊演練，特別針對敵可能的空降點及附近重要交通路口，進行曲射火力打擊，模擬壓制落地傘兵。（圖片擷取自青年日報）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍將「反空機降」演練做為例行防衛課目，針對敵從空中滲透的空降部隊，進行反落地打擊；不過，做為傳統砲兵火力的M109自走砲倒是罕見曝光出現在此類演訓中。陸軍21砲指部日前運用M109A2火砲進行機動打擊演練，特別針對敵可能的空降點及附近重要交通路口，進行曲射火力打擊，模擬壓制落地傘兵。

陸軍21砲指部砲4營昨（5）日結合戰備陣地變換，於責任地境內執行「反空機降演練」課目，在下達模擬敵傘兵空降狀況後，官兵迅速藉由現地偵察，判斷現地位置幅員遼闊、敵可能空降位置，隨後在官兵警戒下實施陣地佔領，並將砲口對準所望目標，完成射向賦予，發揚高機動砲兵的優勢。

請繼續往下閱讀...

而火力將置重點於戰術位置內各地形要點及重要路口，迅速發揮支援作戰效能，並非直接空射打擊敵空中傘兵。

在M109的戰鬥艙內，瞄準手、副瞄準手操作週視鏡、射角儀，進行方向、射角等諸元裝訂，瞄準敵傘兵位置及重要路口進行封鎖。（圖片擷取自青年日報）

不過射擊標定上，我軍仍以人力為主，在M109A2的射擊過程中，射擊指揮所會先依狀況演練，迅速換算出射擊諸元，接續由瞄準手、副瞄準手操作週視鏡、射角儀，進行方向、射角等諸元裝訂，隨後發射手在標定手與信管測合手協助下，安裝鉤上發火繩，完成射擊前準備。在下達射擊口令後，發射手迅速拉下火繩將重達數十公斤的榴彈射出。

發射手在標定手與信管測合手協助下，安裝鉤上發火繩，完成射擊前準備（如圖）；接續在下達射擊口令後，發射手迅速拉下火繩，才會將重達數十公斤的榴彈射出。（圖片擷取自青年日報）

軍媒報導指出，在砲4營砲1連擔任砲長的謝承佑上士表示，當戰時遇緊急狀況時，第一發砲彈射出去後，就會立即再做下一發彈藥的裝填，以維持火力待命發揚；而在「反空機降演練」中，亦結合了戰備陣地的變換，不僅讓官兵掌握砲車於機動過程可能發生的各種狀況，抵達現地後如何排除周遭地障，並掌握地形特點、迅速完成陣地佔領，也是厚植「戰場經營」非常重要的一環。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法