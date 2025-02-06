用客機更便宜 法國新巡邏機擬用空巴客機

法國國防採購局（DGA）5日與空中巴士簽屬一項合約，在2年內研究評估將空中巴士A321客機改裝為海上巡邏機的可能。（取自空中巴士網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國國防採購局（DGA）5日與空中巴士簽屬一項合約，在2年內研究評估將空中巴士A321客機改裝為海上巡邏機的可能，取代預計服役至2030年代的現役「大西洋2型」（Atlantique 2/ATL2）反潛巡邏機，藉由具大量酬載能力的多功能先進機型，強化法軍情監偵能力與日益多樣化的作戰需求。

軍聞網站「The Warzone」報導，該合約預計開發以A321客機為平台的海上巡邏機，涉及風洞測試、技術規範和供應鏈條件，以便選擇各種機載系統，並可能於2026年後生產。

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先前報導指出，A321 MPA（海上巡邏機）版曾於「歐洲海事展2024」亮相，藉其優秀酬載與航程，並加裝各式先進戰系、雷達、聲納與電戰系統等裝備，可執行反潛、搜救等各式任務，將為法軍提供強大情監偵能力。

法國海軍針對新一代巡邏機聚焦「多功能、高酬載」，以應對未來多樣化的作戰需求，而原本空巴擬以A320 Neo客機改裝，如今公布A321 MPA，則有以更大機體空間、航程等優勢。

據了解，法軍全新海上巡邏機預計2030年代開始服役，取代達梭公司製造、機齡近30年的「大西洋2型」。事實上，法國先前也藉由將「大西洋2型」升級至「標準6型」版本，讓全機隊繼續服役到至少2030年。

法軍全新海上巡邏機預計2030年代開始服役，取代達梭公司製造、機齡近30年的「大西洋2型」。（取自達梭網站）

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