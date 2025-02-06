烏盼夥伴國參與千億戰後投資 台灣已投36億

烏克蘭外交部長安德里·西比哈（Andrii Sybiha）5日回應川普，烏克蘭也希望與夥伴國家合作展開價值數十億美元的戰後重建，不僅開採稀土，也包括能源和建築行業，以重建國家。而我國外交部也持續大力援助烏克蘭，3年度累計援烏、戰後重建預算達36億元。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普3日表達希望和烏克蘭達成協議，讓美國獲取烏克蘭的稀土資源，換取持續對基輔的軍事及經濟援助。對此烏克蘭外交部長安德里·西比哈（Andrii Sybiha）5日也回應，烏克蘭也希望與夥伴國家合作展開價值數十億美元的戰後重建，不僅開採稀土，也包括能源和建築行業，以重建國家。而我國外交部也持續大力援助烏克蘭，明年續編9億元執行人道救援計畫，三年度累計援烏、戰後重建預算達36億元。

《星條旗報》5日報導，西比哈在英國外交大臣英國外交大臣拉米（David Lammy）來訪的記者會上表示，基輔打算保證烏克蘭主要企業及最親密美國盟友在開發稀土礦床上的既有利益。同時，他並說，合作不應限於稀土，烏克蘭有「巨大潛力」成為歐洲能源安全的保障，烏克蘭可以從美國購買液化天然氣並儲存在地下儲罐中以備分配給歐洲。

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西比哈表示，烏克蘭和美國企業在烏克蘭戰後重建中存在「共同利益」，估計會超過4000億美元。這將是本世紀最大的專案之一，也是我們的盟友面臨的最大機會之一。



而我國外交部在俄烏戰爭爆發後，也大力援助烏克蘭，外交部在2023年編列18億預算，2024年也續編9億元。而外交部今年度預算書指出，將與美歐國家合作協助烏克蘭重建、烏克蘭難民安置計畫及戰後復原工作等，編列9億元，其中委辦費為3億元，對外捐助為6億元，讓外交部援助烏克蘭預算總額達36億元。

外交部過去指出，2023年起即初步以2年為期規畫援烏預算，2023及2024年共編列新台幣27億元，前年度為協助烏國難民收容安置，透過烏克蘭鄰國提供援助，故預算需求較高。外交部2024援烏重點聚焦於戰後重建，未來將視俄烏戰爭情勢發展及烏國重建需求與國際援助計畫等因素，調整外交部預算需求。

而根據外交部向立院報告，2024援烏專款秉持人道援助、政務推動、重建商機佈局和文宣效益等4大預期效益標準。

外交部說明，外交部今年援助烏克蘭重建預算新編9億元。其中部分經費將在去年援助計畫基礎上，延續合作量能；另一部分將結合我國優勢產業，協助烏克蘭進行國家重建。

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