中共27軍機擾台 23架次逾越海峽中線

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲27架次中共軍機，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（6）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機27架次，其中23架次逾越台灣海峽中線，進入北部、西南、東部空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲27架次中共軍機、6艘次中共軍艦、1艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，17架次共軍主、輔戰機及無人機侵擾西部空域，其中15架次逾越中線；2架次共軍輔戰機侵擾北部空域；7架次共軍主、輔戰機及無人機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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