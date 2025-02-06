最後的「紅色尾翼」... 美軍首批「黑人飛行員」Stewart百歲辭世

小哈里·史都華是首批受訓並參加二次大戰的黑人飛行員，一生總共出擊過43次任務，甚至在單場戰鬥中擊毀3架德機，因而獲得了優異飛行十字勳章。但他於本月2日辭世，享壽100歲。（圖片擷取自@WWIIMemorial的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕被暱稱為「塔斯基吉」（Tuskegee）的首批黑人飛行員，是美國陸軍航空隊具時代意義的變革，但在二戰期間黑人從軍也飽受種族歧視，其中小哈里·史都華（Harry S. Stewart Jr.）便是其中一位，他是第322全黑人戰鬥機大隊倖存至今的最後兩人之一，參與過43次出擊、獲單次擊落3架敵機的殊榮，但不幸的是，他於本月2日辭世、享壽100歲。

專門紀念黑人從軍的塔斯基吉飛行員國家歷史博物館（Tuskegee Airmen National Historical Museum），3日在其臉書社群上證實小哈里·史都華的死訊，他於2日在密西根州布魯姆菲爾德山（Mount Bloomfield）的家中逝世，享壽100歲。貼文並備註說明他是二戰第332戰鬥機大隊，也就是全黑人戰鬥機隊中，倖存至今的最後兩名飛行員之一。

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小哈里·史都華是首批受訓並參加二次大戰的黑人飛行員，一生總共出擊過43次任務，甚至在單場戰鬥中擊落2架飛機並使第3架墜毀，因而獲得了優異飛行十字勳章，也代表獲得白人高層的肯定。二戰中，小哈里·史都華和其他黑人一樣被編入第322戰鬥機大隊，在歐洲戰場上駕駛P-40或P-51戰機為轟炸機群護航，並多次與德軍戰機交手。1949年，還他在空軍的Top Gun大賽中，成為榮獲最高獎項的三名塔斯基吉飛行員之一。

Today we honor an Airpower Exemplar – Lt. Col Harry Stewart, Jr., one of only four Tuskegee Airmen to earn 3 victories in a single day of aerial combat. pic.twitter.com/y8wKNhMFAS — U.S. Air Force （@usairforce） February 4, 2025

這個「全黑人」戰鬥機隊的奮鬥故事，後還也被翻拍成電影《紅色尾翼》（Red Tail），因為據稱他們會將自己飛機的垂直尾翼漆成紅色，成為塔斯基吉機隊的指標。

二戰結束後的1950年，小哈里·史都華繼續在美國空軍預備役服役，最終並以中校階退伍。博物館總裁兼首席執行官布萊恩·史密斯也撰寫貼文表示，小哈里·史都華是一位善良的人，他品格高尚，事業有成，在為國家參加第二次世界大戰後，他還繼續從事著傑出的服務事業。

塔斯基吉飛行員國家歷史博物館則有專文特別介紹，在戰爭期間，美軍部隊也實施種族隔離。1942年3月，第一批黑人飛行員在阿拉巴馬州，以他們的名字命名而成的塔斯基吉陸軍航空場完成飛行訓練，之後他們加入軍隊，並與德國和日本的軸心國作戰；但當時卻有很多白人認為，黑人缺乏智慧、技能、勇氣和愛國主義。

被暱稱為「塔斯基吉」（Tuskegee）的首批黑人飛行員，是美國陸軍航空隊具時代意義的變革，他們鬥被編入第322戰鬥機大隊，並在歐洲戰場上駕駛P-40或P-51戰機為轟炸機群護航。（圖片擷取自塔斯基吉飛行員國家歷史博物館）

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