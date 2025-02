最後的「紅色尾翼」... 美軍首批「黑人飛行員」Stewart百歲辭世

小哈里·史都華是首批受訓並參加二次大戰的黑人飛行員,一生總共出擊過43次任務,甚至在單場戰鬥中擊毀3架德機,因而獲得了優異飛行十字勳章。但他於本月2日辭世,享壽100歲。(圖片擷取自@WWIIMemorial的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕被暱稱為「塔斯基吉」(Tuskegee)的首批黑人飛行員,是美國陸軍航空隊具時代意義的變革,但在二戰期間黑人從軍也飽受種族歧視,其中小哈里·史都華(Harry S. Stewart Jr.)便是其中一位,他是第322全黑人戰鬥機大隊倖存至今的最後兩人之一,參與過43次出擊、獲單次擊落3架敵機的殊榮,但不幸的是,他於本月2日辭世、享壽100歲。

專門紀念黑人從軍的塔斯基吉飛行員國家歷史博物館(Tuskegee Airmen National Historical Museum),3日在其臉書社群上證實小哈里·史都華的死訊,他於2日在密西根州布魯姆菲爾德山(Mount Bloomfield)的家中逝世,享壽100歲。貼文並備註說明他是二戰第332戰鬥機大隊,也就是全黑人戰鬥機隊中,倖存至今的最後兩名飛行員之一。

小哈里·史都華是首批受訓並參加二次大戰的黑人飛行員,一生總共出擊過43次任務,甚至在單場戰鬥中擊落2架飛機並使第3架墜毀,因而獲得了優異飛行十字勳章,也代表獲得白人高層的肯定。二戰中,小哈里·史都華和其他黑人一樣被編入第322戰鬥機大隊,在歐洲戰場上駕駛P-40或P-51戰機為轟炸機群護航,並多次與德軍戰機交手。1949年,還他在空軍的Top Gun大賽中,成為榮獲最高獎項的三名塔斯基吉飛行員之一。

Today we honor an Airpower Exemplar – Lt. Col Harry Stewart, Jr., one of only four Tuskegee Airmen to earn 3 victories in a single day of aerial combat. pic.twitter.com/y8wKNhMFAS