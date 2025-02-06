滯空30小時！德國蒼鷺TP無人機 展現長程偵察實力

GHTP酬載能力達2700公斤，可攜帶多種感測器和軍事裝備。（圖：IAI）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Army Recognition」5日報導，德國空軍「蒼鷺TP」（German Heron TP，GHTP）無人機系統近日取得荷蘭民航局特許許可，首度於荷蘭領空完成跨國飛行任務。此次飛行自德國亞格爾機場（Jagel Airport，位於什列斯威-霍爾斯坦邦）啟程，為德國武裝部隊運用中高空長航時（Medium Altitude Long Endurance, MALE）無人機之重要里程碑，標誌該系統正式整合至北約歐洲作戰體系。

GHTP由空中巴士（Airbus）與以色列航太工業（IAI）合作營運，衍生自以色列國防軍現役蒼鷺TP無人機，屬德國在阿富汗與非洲馬利長期部署之「蒼鷺1型」（Heron 1）的進化版。其技術規格包括：

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德國蒼鷺TP無人機（GHTP）具備卓越的性能，使其成為執行情報、監視與偵察任務的理想平台。其飛行高度可達1萬3700公尺，超越一般民航機航線，確保任務執行的隱蔽性。憑藉1200匹馬力的PT6渦輪螺旋槳引擎，GHTP擁有長達30小時以上的滯空時間，極速可達220節（約407公里/小時），兼顧長程部署與快速反應能力。

模組化設計的酬載艙可承載高達2.7公噸的各式裝備，包括光電/紅外線感測器、監視雷達，以及具備訊號情報（SIGINT）與電子反制（EW）能力的電子戰裝置，能因應多元任務需求。此外，GHTP符合北約STANAG 4671無人航空器標準，配備衛星通訊（SATCOM）與自動起降系統（ATOL），確保其能與盟軍無縫整合，執行跨國聯合作戰。

此案顯示德國正採取雙軌策略強化無人戰力：一方面透過GHTP快速形成即戰力，另方面主導「歐洲無人機」（Eurodrone）跨國計畫。後者由法、義、西共同參與，2016年啟動後因技術分歧延宕，德國堅持雙發動機設計導致成本攀升，原定2025年交付時程恐難達成。相較之下，GHTP的荷蘭首飛驗證了北約盟邦間空域監管協調機制，為歐洲軍事聯合偵蒐網絡建立操作範例。

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