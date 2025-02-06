要停戰了？ 傳美國下週將公布烏俄戰爭和平計畫

川普指派的烏克蘭特使凱洛格傳將於下週在德國慕尼黑提出結束烏克蘭戰爭計畫。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續近3年，現傳出美國總統川普上台後，將於下週在德國公布停戰和平計畫。

據《彭博》報導，有知情人士透露，川普指派的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）將於2月14日至16日在德國慕尼黑舉行的會議上提出結束烏克蘭戰爭計畫，不過計畫詳細內容與形式未透露。

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近日凱洛格等人的報導和評論暗示了，川普盟友所稱的「以實力求和平」的計畫，這些可能措施包括凍結衝突，讓俄羅斯軍隊佔領的領土處於未決狀態，同時向烏克蘭提供安全保障，以確保莫斯科不會再次發動攻擊。

凱洛格表示，美國希望看到烏克蘭在停火後舉行選舉，烏克蘭總統澤倫斯基對於談判的態度軟化，他本週表示，願意在戰爭結束和戒嚴解除後舉行選舉，同時願和美國、歐洲一起與俄羅斯坐到談判桌前。

俄羅斯總統普廷上月底也鬆口，不反對與烏克蘭的任何人進行談判，但最終簽署文件將是一個非常嚴肅的問題，應確保俄羅斯和烏克蘭長期安全。

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