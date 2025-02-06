國軍後備志願射擊3.0來了！ 陸軍、海陸新訓旅加入擴辦至30梯次

國軍2023年8月首辦的「後備軍人步槍射擊訓練營」，當時參加的訓員手持T91步槍，並運用模擬器、九洞板接受由近至遠的實戰化射擊指導。（本報資料照，讀者提供）

〔記者陳治程／台北報導〕過去兩年施辦成效良好的「後備軍人志願射擊」，今（2025）年將繼續實施。根據國防部後備指揮部最新公布資訊，今年的後備志願射擊將由陸軍、海軍陸戰隊新訓旅和縣市後備旅擴大協辦，場次也從去（2024）年的18場增為今年的30場、大增逾6成。今年度後備志願射擊將從本（2）月中開放報名，想練手感的後備軍人們別錯過機會。

為提升後備部隊戰力、並維持後備軍人步槍射擊的基礎技能，國防部前（2023）年8月首辦「後備軍人步槍射擊訓練營」，於北、中、南、東各辦1梯次；去年改由全台縣市後備旅並擴大至18梯次，就連離島的澎湖縣後備旅也在列。第三年的後備志願射擊則加入陸軍、海軍陸戰隊共12支新訓旅協辦，將於今年4至9月間辦理30梯次，訓練規模較前年度提升逾6成。

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國軍今（2025）年度的後備軍人志願射擊梯次流路表，不同於去年僅縣市後備旅主辦，第三年加入全台12支新訓旅協辦，使訓練規模達30場，但當中未見離島梯次。（擷自後備指揮部官網）

至於參加資格，國防部表示，只要是退伍未滿12年、仍受列管的後備軍人，且今年度未獲教育召集、或是志願報名教召者均可報名參加。不過，由於志願役女性官兵不符合後備軍人身分，故女性軍、士官需簽署志願服後備役列管同意書，方得參加後備志願射擊訓練。



回顧前兩年的後備射擊訓練，首年採用T91步槍，搭配射擊模擬器、九洞板，讓訓員能操作立、跪、臥姿的實戰化射擊，更依序實施25、75、175及300公尺射擊練準頭；去年改由縣市後備旅辦理後，訓員則改用T65K2步槍，並接受「歸零射擊」、「175公尺實距射擊」，一共射擊48發子彈，較首年的67發要少。今年的後備志願射擊加入海、陸新訓旅的資源後，訓練裝備、流路是否會再有所調整，仍待進一步觀察。

去年4月由新北市後備旅辦理的後備志願射擊，圖中訓員以T65K2步槍實施25公尺歸零射擊。（取自青年日報）

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