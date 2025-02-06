烏克蘭俘虜北韓士兵驚險過程曝 俄軍瘋狂射擊企圖滅口

烏軍特種部隊俘虜了2名北韓士兵，在俘虜過程中遭到俄羅斯部隊猛烈攻擊企圖滅口。（圖擷取自澤倫斯基「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕上月烏克蘭特種部隊擄獲2名北韓士兵，並公開2人照片，證明北韓已經出兵援俄，現烏特種部隊揭露俘虜北韓士兵驚險過程，當俄羅斯部隊發現有北韓士兵被俘後瘋狂攻擊，企圖滅口。

據《美聯社》報導，烏特種部隊透露俘虜北韓士兵驚險過程，他們接獲情報，成兩軍對峙的前線無人區之間發現3名北韓士兵受困，正當他們逼近時，雙方交火，其中2人死亡，1人腿部受傷。

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這名受傷的北韓士兵身上的武器僅剩下1枚手榴彈，烏克蘭士兵為其治療時，偷偷取走他的手榴彈，這名北韓士兵與烏克蘭部隊用簡單英語交談，說自己已經服役12年，而且是3個孩子的父親。

俄羅斯無人機發現這狀況後，瘋狂向他們射擊，烏克蘭士兵表示「敵人肯定意識到我們抓住了他，並急於將他除掉」，最終他們撤到烏克蘭控制區，北韓士兵才發現自己落入烏克蘭人手中，瘋狂尋找自己身上的手榴彈，烏克蘭士兵向他表示「一切都會好起來的，你會活下去」，隨後醫療車輛將其送往後方。

而另一名北韓士兵被俘時，手臂與下巴都受傷，意識不清而且動作不協調，疑似受到腦震盪，甚至分不清楚在旁的烏克蘭士兵是敵是友，當這名北韓士兵發現是烏克蘭車子要來接走他時，他突然像水泥土柱衝過去用頭撞，企圖自殺，最後被迫把他固定在車上後送。

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