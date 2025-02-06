厲害了！烏克蘭SHARK-M無人機 偵察、中繼樣樣行

烏克蘭Ukrspecsystems公司的SHARK-M無人機，翼展3.4公尺，通訊範圍達180公里，為先前型號的兩倍多。（圖：Ukrspecsystems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Army Recognition」5日報導，烏克蘭無人機開發商 Ukrspecsystems 推出新一代SHARK-M偵察無人機，為SHARK-D的升級版，專為深入敵境偵察與作為攻擊無人機訊號中繼站而設計，在續航力、抗電子干擾能力及環境適應性方面均有顯著提升。

SHARK-M翼展與SHARK-D相同，皆為3.4公尺，但通訊範圍擴展至180公里，為前代兩倍多。續航力達7小時，受惠於容量提升170% 的電池，使其無論晝夜晴雨，皆可長時間執行任務。最高飛行高度3000公尺，最高時速130公里，符合現代作戰需求。

請繼續往下閱讀...

該機配備360度旋轉攝影系統與高精度感測器，日間偵測距離35公里，夜間14公里，通用連接器則提升酬載整合能力。升級版無線電數據機功率較前代增強250%，提升抗電子戰能力，即使在GNSS（全球導航衛星系統）干擾或訊號攔截環境下，仍能維持穩定通訊。

SHARK-M不僅強化偵察能力，還可作為攻擊無人機的訊號中繼，確保戰場數據傳輸與打擊精度。其緊湊設計與彈射起飛系統，使其無需大型基礎設施即可部署，降落傘回收機制則降低回收時的損壞風險。其陀螺穩定感測器確保精準目標偵測，360度介面提供戰場全方位覆蓋，進一步提升作戰協調與反應速度。

該機經過優化，易於操作，可即時生成任務報告，並與現有基礎設施及軟體完全相容，使SHARK-D升級至 SHARK-M更加順暢，無需額外人員培訓。此外，原廠開發的延伸套件可將天線遠離操作人員，提高安全性。

SHARK-M 另一項關鍵特色是「旋轉木」（carousel）模式，可透過多架無人機輪替，確保持續監控戰略區域。新型控制站可安裝於4x4車輛，集中管理所有Ukrspecsystems無人機，並配備遠端終端，即使在高風險環境下也能安全起降。

SHARK-M已於2024年投入服役，並展現初步戰場性能。其生產成本僅增加約20%，但可重複利用地面基礎設施，具高成本效益與耐用性。Ukrspecsystems強調務實設計，確保無人機生產符合作戰需求，並維持穩定供應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法