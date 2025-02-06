德國接收首輛「天空突擊兵30」防空砲原型車 丹麥、荷蘭也跟單

圖為接受實彈測試的「拳師」防空砲車，德國聯邦國防軍日前接收首輛原型車，愈近今春進入軍種測評，若測試順利，後續18輛將於2027年起量產。（萊茵金屬官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）日前宣布，首輛搭載於「拳師」儎台的「天空突擊兵30」（Skyranger 30）輪式防空砲車原型車，上（1）月交付德國聯邦國防軍測試，預計今（2025）年春季展開軍種測評，若進展順利，則會自後（2027）年起開始量產，屆時將和歐洲多國同步採用該系統，滿足歐洲「天空之盾」倡議要求，強化反無人機能力。

德國是在去（2024）年2月委由萊茵金屬生產基於「拳師」輪式儎台的「天空突擊兵30」防空車、4月底宣布重建以該車為基礎的陸軍防空部隊。該國採購的「天空突擊兵30」以一具30公厘的KCE中口徑機砲為主體、搭配刺針（Stinger）防空飛彈，使防空部隊重新建構機動性高的野戰防空體系，應對日漸普遍的無人機威脅。

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匈牙利國防軍的KF41「山貓」裝步戰車。該國2023年已拍板採購基於該車底盤所生產的「天空突擊兵30」防空砲車。（歐新社資料照）

萊茵金屬公司表示，「天空突擊兵30」屬於歐洲「天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative, ESSI）一環，不只德國，其他同屬北約組織、歐盟的成員國也陸續加入該系統的採購行列，像是以KF41「山貓」（Lynx）履帶式車輛搭配採購的匈牙利；丹麥、荷蘭也分別向其採購了16及22套，但所採用的底盤也不盡相同，凸顯該系統的高客製化彈性優勢。

根據德國軍方規劃，該國陸軍預計2028年重新編成防空部隊並以「拳師」輪式防空砲車搭檔空軍的IRIS-T SLS短程防空飛彈，提升野戰防空的反無人機能力。

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