無人機反制系統輪到海軍採購 尋商今提8要求

國軍官兵操作無人機干擾槍情形。（資料照，軍聞社提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍無人機反制系統在歷經半年多、2次流標後，終於在今年1月完成9.8億餘元、26套無人機反制系統採購，屬固定式、可跳頻「軟殺」，規劃今年底交付。而海軍也在6日公告尋商，提出防腐蝕、輕便攜行、「接管」無人機等8大要求。

根據電子採購網最新資訊，海軍司令部今日提出「無人機反制系統」公開徵求廠商提供參考資料，並提出防腐蝕、輕便攜行、「接管」無人機等8大要求。首先，無人機反制系統具有偵測雷達（被動）、干擾雷達及操作平臺（平板或攜帶型電腦等易攜行裝置），能干擾及接管一、二級無人機，並可偵測到操作者位置。

請繼續往下閱讀...

其次，在城市環境中，能定位並切斷無人機控制及接管，並可預先輸入允許飛行的無人機序號，未經許可的無人機進入即觸發警報；系統體積小、輕量化、攜行便利（能用軍用車輛載運），安裝簡易能快速建立偵測防護網；裝備耐用具備防水、防塵、防鹽防腐蝕功能或溫差過大等惡劣環境下能發揮正常功能；裝備需具備自測功能可監控系統運作狀態，人力操作僅需1-2人即可完成架設、開機作業、程序簡單。

系統方面，海軍要求可連續運作24小時以上為佳，具獨立供電系統或可連接載臺（室內）電源；系統運作時，不致造成單位各類通資電裝備損毀；另能設定頻段，不對我（友）軍無人機實施干擾；電源供應為110V或220V交流電及電池符合本國電流電壓。

而陸軍此次採購無人機反制系統，採電戰「軟殺」手段，設定特定頻譜使敵方無法有效操作無人機。但考量無人機科技發展推陳出新，現已有可躲避無人機反制系統的「跳頻」無人機。先前知情人士表示，陸軍採購的無人機反制系統，可透過「寬頻全覆蓋」的方式，已具備反制「跳頻」無人機的能力，肆應當前空防所需。

該人士說，相關單位與得標廠商研究，尋求以軟體更新擴充反制頻段的方式，藉此進一步反制敵方無人機以未曾使用的頻段襲擾，降低敵無人機對台灣本島、外離島的威脅。

另外，空軍司令部也統籌辦理一項總金額超過43億元的「遙控無人機防禦系統案」，並委由中科院建置無人機防禦系統及籌購干擾槍，據透露，此案與陸軍的無人機反制系統案，所開出的性能規格不盡相同，未來將依照國防部建軍規畫，以及各軍、兵種需求搭配運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法