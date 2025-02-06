穿梭各機場的「飛行小橘」 空軍查核機隊為看不見的道路把關

「空軍松指部專機隊查核組」機隊平時主要負責全國各軍、民用機場助導航設施飛測重任；此外，每年皆會依年度飛測計畫或重大活動，往返各地進行查核作業，例如為國慶空中航線、戰備道的進出場路線把關。（資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕有沒有在天空上或是機場附近，看過一架亮橘色且漆有國徽的螺旋槳小飛機呢？這個不定時出現的「小橘」其實是空軍查核機隊的Beech-1900C，機上官兵主要負責軍、民用機場的助導航設施，以及特殊飛行航路的通訊導航狀況進行檢查，可說是「飛安守護者」。

軍媒日前專訪「空軍松指部專機隊查核組」，並於今（6）日發布相關報導。該機隊平時主要負責全國各軍、民用機場助導航設施飛測重任；此外，每年皆會依年度飛測計畫或重大活動，往返各地進行查核作業，例如為國慶空中航線、戰備道的進出場路線把關。

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報導指出，受檢測的場站助導航設施大致包含儀器降落系統（ILS）、地面管制臺（GCA）、左右定位輔助臺（LDA）及進場滑降指示燈（PAPI）等；除了例行、故障修護後的飛測作業外，場站新建之助導航設施也須由查核組來進行測試，並將相關數據提供給各型軍機參考，以建立場站完善的進場（指降落）、離場（指起飛）程序。

做為把關飛行安全第一線的空軍松指部查核組，在執行飛測作業過程中，有時僅能憑藉目視飛行執行各項課目，憑藉機內飛行官、電子官緊密協調合作，方能完成一次次高風險飛測任務。（青年日報提供）

此外，每當逢國慶大會空中動態操演，或年度漢光演習戰備道起降等任務，因屬非既定航線與固定站臺設施，需透過機動式戰術空中導航系統（TACAN，俗稱太康雷達）執行航路、起降程序，這些也需要由查核機先行執行飛測作業，確保導航設施的架設位置不受目標區域周遭地障、雜波干擾，確保任務遂行。

而做為把關飛行安全第一線的空軍松指部查核組，為縝密查核助導航設施精確度，在執行飛測作業過程中，有時僅能憑藉目視飛行執行各項課目，憑藉機內飛行官、電子官緊密協調合作，方能完成一次次高風險飛測任務。

在查核組服務逾16年的電子官陳上尉表示，助導航設備如同海面上的燈塔，指引飛行員正確的方向，若電子信號發生誤差，有可能導致飛行員誤判航路、降落角度等，進而影響飛行安全。以進場滑降指示燈（PAPI）為例，若機體設備運作失常，導致飛機處於非正常降落姿態，而燈號卻顯示正常，在天氣不佳、能見度有限條件下，則有可能導致飛行員因此誤判而衍生事故。

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