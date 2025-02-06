德國「打鳥神器」來了！「天空突擊兵30」讓無人機無所遁形

配備「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空系統的德國「拳師犬」（Boxer）裝甲車。（圖： Rheinmetall）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍聞網站「Defense Blog」5日報導，萊茵金屬公司（Rheinmetall）已於1月底向德國聯邦國防軍交付首輛配備「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空系統的「拳師犬」（Boxer）裝甲車，為德國武裝部隊提供了一輛驗證模型，以便在系統全面投產前進行評估。

德國聯邦國防軍計劃在2025年春季完成初步操作人員訓練後，展開驗收測試。這項合約於2024年2月簽署，包括一輛驗證模型和18輛量產車，預計主要在2027年和2028年初開始批量交付。

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「天空突擊兵30」系統滿足了對機動防空日益增長的需求，結合了機動性、防護力、靈活性和精確性，可應對短程和極短程範圍內不斷變化的威脅。該系統安裝在8x8「拳師犬」戰術車輛上，採用混合砲塔，整合了一門30mm x 173 KCE轉輪機砲、地對空飛彈和先進的感測器套件，專為自主和聯網作戰而設計。最初，德國版本將配備刺針（Stinger）飛彈，並計劃未來升級納入專門的反無人機飛彈。

該系統還採用AHEAD可程式化空爆彈藥，增強其對抗無人機和低空飛行器等空中威脅的能力。

「天空突擊兵30」是德國「短程和極短程防護系統」（NNbS）防空系統的一部分，並在「歐洲天空之盾倡議」（ESSI）中發揮核心作用，該倡議旨在加強北約和歐盟的防空能力。德國在該倡議中處於領導地位，多個夥伴國家已表示有興趣採購該系統。匈牙利於2023年12月簽署合約，為其KF41「山貓」（Lynx）履帶車輛開發「天空突擊兵30」砲塔。奧地利和丹麥也已訂購了不同平台的該系統，而荷蘭在2025年1月確認將採購22套「天空突擊兵30」，預計最終合約將於年底簽署。

「天空突擊兵30」的引進，代表著歐洲防空能力現代化的重要一步。該系統預計將增強德國防禦無人機群、巡弋飛彈和其他空中威脅的能力。隨著更多歐洲國家將「天空遊俠」30整合到其武裝部隊中，它將成為歐洲更廣泛防空戰略的關鍵要素，確保對不斷變化的安全環境中出現的新威脅做出更協調、更有效的反應。

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