行政院施政報告「大吐苦水」...潛艦、無人機預算凍50％錯過最佳時機

行政院今（6）日公布最新一輪的施政報告，不過，在針對潛艦及無人機的進度概況中明顯「大吐苦水」，直言凍結明年度50%的執行預算，恐錯過輸出許可等最佳時機，對建軍備戰有不如預期之影響。（資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕行政院今（6）日公布最新一輪的施政報告，當中針對現行「國防自主」政策的6大項目，進行進度說明。不過，報告中針對潛艦及無人機的進度概況中，明顯「大吐苦水」，直言凍結明年度50%的執行預算，恐錯過輸出許可等最佳時機，對建軍備戰有不如預期之影響。

據行政院公布的施政報告顯示，為落實國防自主、籌獲新式武器，國防部施行「國防自主政策」大致可分為6大項，分別為「國防科技研究」、「國機國造」、「國艦國造」、「海空戰力提升計畫」、「無人機及反制系統」，以及「自主修（維）護」。

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而在這6項中，行政院特別點名「國艦國造」的潛艦及「無人機及反制系統」的無人機產業園區，兩者明年度預算皆被凍結50％，若不及時予以解凍，會對後續規劃與戰力形成有所不利。

在「國艦國造」方面，施政報告先指出，國防部持續推動潛艦等4型艦籌建，高效能艦艇第1批（6艘）及新型救難艦已分別於113年3月26日及10月23日交艦，高效能艦艇第2批（5艘）刻正建造中；新一代輕型巡防艦均按計畫節點管制建造。

潛艦部分目前正執行泊港測試作業，惟114年度潛艦預算遭凍結50%，若無法及時順利解凍的話，除遲滯全案進度外，亦將影響國內廠商投資意願及增加裝備輸出許可，有無法如期取得之風險。

另外，「無人機及反制系統」方面，鑑於無人機在戰場環境中可發揮創新不對稱作戰效能，國軍持續採多元管道方式籌獲各類型無人機及反制無人機裝備，以強化整體作戰能力。不過，無人機產業園區之114年度預算遭凍結50%，如未能及時解凍，將推遲無人機技術發展，不利作戰韌性及不對稱戰力的形成。

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