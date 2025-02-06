威懾中國！美軍F-35B、5000陸戰隊員 進駐第一島鏈「隨時備戰」

美國陸戰隊第31遠征隊的官兵準備登上兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國軍方3日宣布，已派遣超過5000名陸戰隊員和海軍官兵，搭乘三艘軍艦部署至中國周邊海域，形成一支「隨時備戰」（ready now）的作戰力量。此舉正值美中關係持續緊張，美國視中國為「步步進逼的挑戰」，並加強在印太地區軍事部署之際，對北京的威懾意味濃厚。

美軍陸戰隊第31遠征隊（MEU）宣布，這支以日本沖繩為基地的部隊，已於1月28日登上美國海軍兩棲待命支隊（ARG）的艦艇，正式展開在印太地區的「巡弋與競爭」任務。陸戰隊指出，第31遠征隊是一支高度機動的遠征力量，具備前沿部署、危機因應與軍力投射能力。它與三艘兩棲戰艦組成ARG，共同部署以執行更廣泛的軍事任務，包括兩棲登陸、人道救援、非戰鬥人員撤離、特種作戰支援以及海上安全行動等。

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此次部署的核心是「美利堅號」（USS America）兩棲突擊艦，該艦搭載了先進的F-35B「閃電II」匿蹤戰鬥機，具備短場/垂直起降能力，大幅提升兩棲作戰能量。「美利堅號」與兩棲船塢運輸艦「聖地牙哥號」（USS San Diego）及兩棲船塢登陸艦「拉什莫爾號」（USS Rushmore）共同組成此次的ARG。

陸戰隊第31遠征隊指揮官尼齊奧哈上校（Chris Niedziocha）強調，部署於第一島鏈的兩棲待命支隊/陸戰隊遠征隊（ARG/MEU），是海軍與陸戰隊兩軍種整合的聯合作戰團隊，展現印太司令部強大的「立即備戰」戰力，且正「每日與潛在對手競爭」，已準備好因應印太區域挑戰，展現美軍整合戰力。

根據美國海軍的聲明，ARG以日本佐世保為母港，由第11兩棲中隊（PHIBRON 11）負責指揮；第31陸戰隊遠征隊總部則設於沖繩漢森營區，下轄指揮部、搭載F-35B戰機的航空作戰隊、戰鬥後勤營以及地面作戰隊。ARG/MEU 具備高度機動性與快速反應能力，可謂美國在印太區域的重要軍事部署。

美國海軍四日發布照片，證實「美利堅號」兩棲待命支隊與第31陸戰隊遠征隊，已在美國第七艦隊責任區的菲律賓海進行「例行性任務」，以維護印太區域的自由與開放。美國第七艦隊是美國海軍規模最大的前沿部署艦隊，在印太區域扮演關鍵角色，經常與盟友和夥伴進行互動與合作。

至於「美利堅號」兩棲待命支隊與第31陸戰隊遠征隊，是否會與目前部署於南海及周邊海域的美、法航空母艦打擊群進行聯合軍演，仍有待後續觀察。但可以確定的是，在此區域情勢敏感時刻，美軍的軍事部署行動，無疑向各方傳達了美國對印太區域安全的重視程度，並向北京釋放出強烈的威懾訊號。

兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）在菲律賓海執行飛行任務期間，來自陸戰隊戰鬥攻擊中隊（VMFA）242的兩架F-35B戰機正在降落。（圖：美國海軍）

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