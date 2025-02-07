單週雙喜！烏國防部證實已接收首批幻象2000-5F、第三批F-16戰機

烏克蘭國防部證實接收首批幻象2000-5F戰機。（烏克蘭國防部官方X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕法國、荷蘭官方相繼證實，烏克蘭現已接收首批幻象2000-5F、第三批F-16戰機，幻象也是烏軍獲得的第二款西方戰機。據兩國先前公開資訊，前者經法方改裝將具對地攻擊功能；後者也獲荷蘭許可深入打擊，當俄烏戰爭滿三年、且烏軍近日於東南部的紅軍城內激戰之際，這批新血將進一步強化基輔當局的制空戰力，保障地面部隊安全。

烏克蘭國防部在當地時間昨（6）日於官方社群上正式宣布，首批由法國援助的幻象2000-5F戰機已交付烏克蘭空軍；時隔約一小時後，官方再宣布獲得荷蘭F-16A/B型戰機。經查證，這兩項消息已分由法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），以及荷蘭駐烏大使館等官方管道證實，這也是烏國首迎兩批西方戰機同步返國，可謂單周雙喜。

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圖為法國空軍的幻象2000-5F戰機。烏克蘭國防部昨（6）日也證實接收首批同型機。（法國空軍官方Facebook）與此同時，來自荷蘭的F-16A/B型戰機，也已獲烏國證實已運抵國內接收。這批「戰隼」是烏克蘭空軍至今接收的第三批同型機。（烏克蘭國防部官方X帳號）

勒克努去（2024）年10月曾向媒體透露，烏克蘭接收的幻象2000-5F戰機經過改裝後，將同時具備對空、對地打擊能力，除可發射「雲母」（MICA）空對空飛彈，也可以掛載「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈，進一步提升空優和深入打擊能力。

荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）上（1）月底會晤烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umierov）時強調，荷蘭承諾援助的24架F-16A/B戰機將在今（2025）年交付，連帶無人機、彈藥等其他軍援一同助烏抗俄。

荷蘭國防部長布雷克曼斯（右），今年1月底會晤烏克蘭國防部長烏梅洛夫（左），商談軍事援助事宜。（荷蘭國防部長布雷克曼斯官方X帳號）

此外，美國政治媒體《Politico》去年6月曾報導，荷蘭前國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）表示，該國將不限制烏軍以其提供的戰機深入俄境打擊。由此研判，這兩批西方戰機的到來，將有助於烏克蘭空軍遂行更多的對地作戰任務，並有效保障烏克蘭地面部隊安全，持續強化制空能力。

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