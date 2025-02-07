「海鯤號」潛艦靈魂人物邵維揚 中將退伍轉無給職顧問持續督導

「海鯤號」潛艦現正進行HAT泊港測試，預計3丶4月間將進入SAT海測階段，但在野黨立委聯手凍結114年度潛艦預算，影響國內外廠商投資台灣軍備的意願。（資料照，台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕「海鯤號」潛艦現正進行HAT泊港測試，預計3丶4月間將進入SAT海測階段，相較於在野黨立委聯手凍結114年度潛艦預算，影響國內外廠商投資台灣軍備的意願，服役期間專責督導「海鯤號」潛艦建造及測試的前國防部參事丶海軍中將邵維揚，在去年10月屆齡退伍後，已由海軍聘為無給職顧問，持續協助「海鯤號」潛艦各項測試事宜。

軍方人士指出，邵維揚心心念念的就是國造潛艦能否順利達成目標，為台灣國防自主盡一份心力，也因此，在海軍司令部聘擔任無給職顧問時，邵維揚一口就答應，並在符合保密規定下，進入台船海昌廠督導「海鯤號」潛艦各項測試事宜。

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前總統蔡英文在去年520卸任前，授勳給國安團隊共22名成員，肯定「國艦國造」、「國機國造」已經展現成果，其中11人均為潛艦國造計畫的關鍵人士，除了國安會諮詢委員黃曙光之外，其餘10位及當時職稱分別是：國防部本部參事邵維揚、海軍造船發展中心主任顧志中，海軍造船發展中心總工程師曹智韜。台船公司董事長鄭文隆，總經理魏正賜，副總經理蔡坤宗，副處長羅志宏、廠長柳思巍，以及董事長特助高文魁，國家中山科學研究院神龍計畫主持人孫春青。

其中，邵維揚在軍方內部稱為「海鯤號」潛艦的靈魂人物。

服役期間專責督導「海鯤號」潛艦建造及測試的前國防部參事丶海軍中將邵維揚，在去年10月屆齡退伍後，已由海軍聘為無給職顧問，持續協助「海鯤號」潛艦各項測試事宜。（資料照）

「海鯤號」潛艦目前仍在HAT泊港測試階段，依照國防部長顧立雄先前在立院答詢時的說法，預計今年3月底至4月初執行海鯤艦的SAT海上測試，並依合約管制在今年11月交艦。

但「海鯤號」潛艦的預算經費遭到在野黨立委聯手凍結，行政院在最新向立院提出的施政報告中直指：114 年度潛艦預算遭凍結50%，若無法及時順利解凍，除遲滯全案進度外，亦將影響國內廠商投資意願及增加裝備輸出許可無法如期取得之風險。

此外，在野立委提案要求的解凍條件，國防部須向立法院院會提出專案報告，經院會同意後始得動支，與多數案件送委員會報告、解凍流程大不同，也為此案能否順利解凍投下變數。

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