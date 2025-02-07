美軍濱海戰鬥團MADIS系統首於夏威夷實彈射擊 驗證反無人機效能

美軍陸戰隊第3濱海戰鬥團MADIS系統的Mk1車型，上（1）月25日於夏威夷駐地實施實彈射擊。圖中可見該車發射一枚刺針飛彈模擬反無人機任務。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍陸戰隊第3濱海戰鬥團日前宣布，其編屬的「陸戰隊空防整合系統」（MADIS），1月下旬已在夏威夷駐地首度實施反無人機（C-UAS）實彈射擊訓練，成功擊毀多架模擬目標，持續推進該系統的作戰測評與實戰驗證工作。

美軍陸戰隊官方新聞稿指出，本次測試由陸戰隊第3濱海戰鬥團下屬的第3濱海防空營（Littoral Anti-Air Battalion, LAAB）來執行，旗下的陸基空防連運用車載的飛彈、機槍等彈藥，有效接戰現今的空中無人機威脅，保障部隊安全。

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美軍陸戰隊「戰隊空防整合系統」的組成，主要分為Mk1與Mk2兩車型。前者是以聯合輕型戰術車輛（JLTV）為機動儎台，採用RS6遙控武器站（RWS）並整合30公厘鏈砲、7.62公厘的M240同軸機槍，再加上「刺針」防空飛彈，有效攔截低空飛行的固定翼機與直升機；後者則主掌指揮管制（C2）及目獲任務，並與前者搭配聯動，提升陸戰隊的野戰防空能量。

圖為MADIS系統的Mk2車型，從照片可見該車移除刺針飛彈，加裝了搜索雷達與指管（C2）套件，與Mk1型車搭檔提升陸戰隊的野戰防空能力，進而反制無人機威脅。（美軍DVIDS網站）

第3濱海防空營營長馬修中校（Lt. Col. Matthew E. Sladek）表示，MADIS系統的部署不只是美國軍工產業數年來通力合作的成果，也讓作為防區內威脅部隊（stand-in-force）的陸戰隊在濱海作戰時，更有能力反制空中威脅提高存活率；第3濱海戰鬥團團長萊翰上校（Col. John G. Lehane）則認為，MADIS為陸戰隊帶來更優異的機動性、作戰範圍、射程，對濱海戰鬥團的整體火力，以及支援遠征部隊的防空能力都大有助益。

根據美軍陸戰隊「兵力設計」（Force Design）戰略轉型構想，除M142海馬斯多管火箭系統、新型兩棲戰鬥車（ACV），MADIS未來也將與「輕型陸戰隊防空整合系統」（L-MADIS）搭配，加入「中程攔截防空飛彈」（MRIC）和其AN/TPS-80「地空任務取向雷達」（G/ATOR），以及無人化的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），全面提升在濱海作戰時的陸、空整體火力。

根據美軍陸戰隊「兵力設計」轉型規劃，MADIS系統未來將聯合L-MADIS、MRIC、NMESIS等儎台，共同建構一套高機動性的重層防空網，強化濱海作戰火力。（擷自美軍陸戰隊官方文件）

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