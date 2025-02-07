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軍方擴大招募志願役士兵 放寬刺青限制、身高2公尺也能報考

2025/02/07 16:33

軍方6日預告「志願士兵選訓實施辦法」修正草案，除開放士兵提早退伍滿1年後能再回營、放寬報考憲兵、國安局與儀隊兵者擁有刺青禁限制規定，更允許2公尺高男性報考志願役士兵，盼能為國軍招募「開源」。圖為去年陸軍「長泰19號操演」的裝甲部隊戰車車組員。（本報資料照，記者陳冠備攝）軍方6日預告「志願士兵選訓實施辦法」修正草案，除開放士兵提早退伍滿1年後能再回營、放寬報考憲兵、國安局與儀隊兵者擁有刺青禁限制規定，更允許2公尺高男性報考志願役士兵，盼能為國軍招募「開源」。圖為去年陸軍「長泰19號操演」的裝甲部隊戰車車組員。（本報資料照，記者陳冠備攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為提升志願役官兵編現比，國防部去（2024）年底公告志願役軍、士官入留營修訂辦法，相關條文已於今（7）日期滿生效；對於志願役士兵缺員問題，軍方昨（6）日也預告「志願士兵選訓實施辦法」修正草案，除開放士兵提早退伍滿1年後能再回營、放寬報考憲兵、國安局與儀隊兵者擁有刺青禁限制規定，更允許2公尺高男性報考志願役士兵，盼能為國軍招募「開源」。

行政院6日公告《志願士兵選訓實施辦法》修正草案，其中，針對甄選資格的第四條寫道，過去因故申請不適服「提早退伍」又或是服役年資未滿七年、考績正常且無重大不良懲戒紀錄的志願役士兵，在退伍滿一年後即可重新報考。國防部表示，考量部分志願士兵提早退伍後有意重返部隊，因此預告修法讓這類型的志願士兵有機會重返部隊「再入營」的機會。

圖為進行去（2024）年元旦總統府升旗典禮開場表演的國軍儀隊。（本報資料照，記者塗建榮攝）圖為進行去（2024）年元旦總統府升旗典禮開場表演的國軍儀隊。（本報資料照，記者塗建榮攝）

另一方面，國防部也同步放寬志願役士兵報考的體格標準。在一般條件方面，男性原先須152至200公分才能報考，修訂後門檻則改為男、女均150公分以上即可，且統一取消200公分的天花板限制。

報考標準更嚴格的國安局人員、憲兵及儀隊士兵，這三項招考均移除男、女考生的身高上限，除儀隊仍要求身高176公分以上，國安局、憲兵甄選的身高門檻則統一為男160公分、女155公分以上；此外，原要求上述三類人員不得有刺青、或禁有面積25平方公分以上刺青的限制也取消，但仍須符合國防部刺青規範。

國安局特勤中心2019年舉行的「安維7號」成軍典禮，照片中可見當時結訓的特勤人員，將投入2020總統大選候選人的維安工作。（本報資料照，記者劉信德攝）國安局特勤中心2019年舉行的「安維7號」成軍典禮，照片中可見當時結訓的特勤人員，將投入2020總統大選候選人的維安工作。（本報資料照，記者劉信德攝）

至於陸軍戰甲、砲車志願駕駛兵，原限制身高須滿165公分，現改為160公分以上即可；原要求不得有刺青的陸軍兩棲偵搜兵，在修訂後也取消了這項限制。

國防部表示，本次修法除調整報考人身高、刺青及紋身等限制條件，也同時刪除辨色力異常的色弱門檻，藉此充實國軍志願士兵人力所需。

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