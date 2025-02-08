國軍偵獲11架次共機、8艘次共艦擾台

國軍2/8公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲11架次共機，其中9架次逾越台灣海峽中線，進入我北部及西南空域；另有共艦8艘及空飄氣球1顆。

國防部今上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲11架次中共軍機、8艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

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資料顯示，11架次共軍主戰機及無人機侵擾我北、西、西南部空域，其中9架次逾越台海中線。

另外，國軍昨上午7時20分起偵獲1顆中共空飄氣球，偵獲地點為基隆西南125海里，高度2萬呎，持續30分鐘，在我本島中部外海上空消失。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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