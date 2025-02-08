開春大補丸！ 漢翔獲50億元大訂單 為IDF戰機更新後燃器零件

國防部今（8）日公布，授予漢翔50.3億元的後勤大訂單，為空軍的IDF戰機更新TFE-1042發動機的後燃器模組，這份合約有助於IDF戰機在起飛及需緊急加力時的安全性及穩定性。圖為IDF戰機於今年春巡起飛。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢翔喜獲開春大禮包！國防部今（8）日公布，將授予漢翔50.3億元的後勤大訂單，為空軍的IDF戰機更新TFE-1042發動機的後燃器模組，這份為期4年的合約有助於IDF戰機在起飛及需緊急加力時的安全性及穩定性。

據政府電子採購網今日的最新公告顯示，國防部從今年起將斥資50億3102萬779元，委託漢翔航空工業執行「發動機後燃器零附件開口式採購」案，當中涉及了引擎、渦輪及其零附件。標案採「限制性招標」方式授予，履約時間自今年（114年度）2月7日起至118年12月31日止，共分為4年進行。

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經分析，只有空軍戰鬥機才具有「後燃器」（AfterBurner）部件，用於起飛及緊急加大推力之用，以橘紅色的火焰令人印象深刻，而我國主力三型戰機中，動力系統涉及國造的機型僅IDF戰機，因此此案應為IDF戰機的TFE-1042-70型發動機的後勤維保案。

國防部日前公開的114年度預算報告書也顯示，空軍IDF戰機後勤維保部分，編列「TFE-1042-70型發動機後燃器模組」採購案，自114起至118年止，計畫共匡列50億3104萬2千元執行，其中今（114）年度規劃編列8351萬元執行。

據政府電子採購網今日的最新公告顯示，國防部從今年起將斥資50億餘元，委託漢翔航空工業為IDF戰機執行「發動機後燃器零附件開口式採購」案。圖為IDF戰機後燃器組件故障噴焰。（資料照／記者劉宇捷攝）

有關IDF戰機最近一起後燃器零件故障的案件，是112年8月的台中清泉崗基地開放預演，當時IDF特技機起飛不久，在執行大推力迴轉時發生尾管劇烈噴燃現象，經空軍事故調查研判為發動機噴口護焰器故障，導致氣封片間隙過大，才於開啟後燃器時，正常發動機火焰從間隙噴出。

我國IDF戰機自1980年代生產、1992年開始服役至今，也已達30個年頭，由於其為美方與我國共同協力製造的戰機，因此諸多零附件汰換可靠國內廠商及漢翔原廠執行，不過整體戰力的維持，仍有待進一步性能提升及延壽。

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