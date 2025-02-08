川普力挺以色列 售以國2萬枚飛彈丶炸彈大單

美國國務院7日同意軍售以色列3千枚地獄火飛彈。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普6日表示，提議美國「接管加薩」，並將巴勒斯坦人安置到其他地方，隨後美國國務院便在6、7日分別批准軍售科威特、以色列10億及74.1億美元大單，並通知國會。

根據美國國防安全合作局（DSCA）新聞稿，美國國務院7日批准同意以色列74.1億美元（約新台幣2433億）軍售，包括6.6億美元（約新台幣216.7億）、3000枚AGM-114地獄火飛彈及67.5億美元（約新台幣2216.8億）、22445個精準導引炸彈和套件。

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除3000枚地獄火飛彈之外，DSCA指出，軍售還包括2166枚GBU-39/B小直徑導引炸彈、2800枚MK-82通用型500磅炸彈、用於MK-84炸彈的13000組聯合直接攻擊彈藥（JDAM）套件、用於BLU-109「鑽地炸彈」的3475組JDAM套件、1004組泛用型JDAM套件，以及17475枚FMU-152A/B電子式聯合可程式化引信。

DSCA指出，此次軍售將提高以色列空軍保衛以色列邊境、重要基礎設施和人口中心的能力，從而增強以色列應對當前和未來威脅，並提高與美軍的互通能力，表達美國對以色列安全和軍隊現代化的承諾。

另外，美國國務院也在6日同意軍售科威特10億美元（約新台幣328.4億）建築承包設計，主要是穆罕默德·艾哈邁德海軍基地、拉斯阿爾德海軍基地的地面物流設施和科威特備用物流站的採購，以及總部綜合大樓的建設。

DSCA指出，此次軍售是透過幫助改善非北約主要盟友的基礎設施來支持美國外交政策和國家安全目標，該盟友一直是中東政治穩定和經濟進步的重要力量。

美國國務院7日同意軍售以色列超過2萬枚精準導引炸彈及套件。（圖片取自DVIDS）

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