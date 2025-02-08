軍武圖輯》高難度水下救援 海軍「供氧潛水」潛的更深、待的更長

海軍近日正進行「水械專長班115期」訓練，學員們在昨日實操「水面供氣潛水訓練」，以達到潛的更深、待的更長的目標，同時也模擬了水下救援及重物浮揚等課目。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍水下作業大隊專門執行各式水中高難度任務，舉凡水中搶修、水中爆破、水下救援等，頭戴重達15公斤的KM37潛水頭盔，是水械專長班學員必須克服的首要難題。近日，海軍正進行「水械專長班115期」訓練，學員們在昨（7）日實操「水面供氣潛水訓練」，以達到潛的更深、待的更長的目標，同時也模擬了水下救援及重物浮揚等課目。

海軍192艦隊水下作業大隊「水械專長班115期」學員於昨日進行「水面供氣潛水訓練」，於潛水訓練池完成了各項組合訓練。學員們除了操作KM37深海頭盔、DCS-2潛水控制箱等裝備外，更需熟悉手拉信號傳遞、水下浮揚拖帶使用、緊急狀況處置等專業課目，模擬水下船舶救援、打撈作業，確保未來執行任務時萬無一失。

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在「水面供氣潛水訓練」中，學員需頭戴重達15公斤的KM37潛水頭盔執行任務，並以統稱臍管的方式與水面連接。（青年日報提供）

水械專長官兵須在密閉或受限的空間內執行海底搜救任務，在長時間、大深度的作業情況下，便會使用水面供氣系統。有別於一般潛水裝備，水面供氣系統通過臍管與岸上設施連結，不僅能提供潛水人員持續性的氧氣源，也讓岸上人員能即時掌握水下狀況，因此訓練中亦特別強調團隊合作，也安排學員輪流執行各不同角色的任務，培養跨角色的專業認知。

訓練中亦特別強調團隊合作，因此安排學員輪流執行各不同角色的任務，培養跨角色的專業認知。（軍聞社提供）

水面供氣系統通過臍管與岸上設施連結，不僅能提供潛水人員持續性的氧氣源，也讓岸上人員能即時掌握水下狀況，因此訓練中亦特別強調團隊合作。（青年日報提供）

軍媒指出，學員於課程中須分別擔任潛水總監、通話手、紀錄手、控制手、潛水員及潛水助手等職務，協力完成水下浮揚拖帶作業。

潛水人員透過為浮力袋充氣以減輕重物的方式，有效降低水下作業的負荷，同時也能確保人員安全；水面控制手則操作DCS-2潛水控制箱，結合主氣源管、備用氣源管及通信等管線（統稱臍管），與潛水員佩戴的KM37深海頭盔聯繫；潛水助手則謹慎處理臍管，避免尖銳物與潛水平臺邊緣割斷潛水員的氣源。



水面控制手則操作DCS-2潛水控制箱，結合主氣源管、備用氣源管及通信等管線，與潛水員佩戴的KM37深海頭盔聯繫。（軍聞社提供）

潛水人員透過為浮力袋充氣以減輕重物的方式，有效降低水下作業的負荷，同時也能確保人員安全。（青年日報提供）

此外，為強化緊急應變能力，也特別將氣源中斷緊急狀況納入操演環節中，由學員運用測深管實施緊急氣源供應，並善用手拉信號及水下通話系統進行即時通聯，潛水員透過拉扯臍管發送不同頻率的信號，每種信號代表不同的指令，確保岸上的潛水助手能迅速做出相應處置，排除突發狀況。

為強化緊急應變能力，也特別將氣源中斷緊急狀況納入操演環節中，由學員運用測深管實施緊急氣源供應，並善用手拉信號及水下通話系統進行即時通聯。（青年日報提供）

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