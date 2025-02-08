土耳其軍火出口破紀錄 連兩年成長近3成

土耳其國防出口額達71.54億美元，較2023年增長29%，已連兩年成長近3成，圖為土耳其TB2無人機。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其國防工業部長哈盧克·古爾根（Haluk Görgün）近日在其舉辦的2025國防和航空航太工業全球戰略會議表示，去年土耳其國防出口額達71.54億美元，較2023年增長29%，反映該國在國際防務領域影響日益擴大。

軍聞網站「Defense Blog」5日報導，古爾根在會議上強調，土耳其的成就不僅是經濟上的里程碑，也代表國防獨立的願景。土耳其國防工業目前已覆蓋185個國家，出口230種國產國防系統。

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另根據媒體先前報導，2023年土耳其國防航太產業出口額攀升至55.5億美元，創歷史新高。2023年該產業出口收入較2022年成長27%，占2023年出口總額2.3%。

根據土耳其出口商聯合會（TIM）去年發布數據，過去土國國防航太產業出口總額僅2.48億美元。2011年出口額首次突破10億美元，2018年超過20億美元，2019年則突破30億美元。

土國國防航太產業包含Aselsan、Baykar、Turkish Aerospace Industries及Roketsan等四大業者已進入斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2023年12月公佈的2022年國防業者100強名單，其中Baykar（排名第76）與Roketsan（排名第100名）則首次進入前100強。

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