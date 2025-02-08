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驚險瞬間...差1秒遭「鑽地炸彈」炸扁 以色列打擊真主黨影片曝光

2025/02/08 16:19

開源情報流傳一段曝光的監視器畫面，顯示以色列空軍去年使用BLU-109「鑽地炸彈」攻擊真主黨地堡，路過騎士分別差1秒及2公尺，就會遭落下來的炸彈擊中。（圖片擷取自@OSINTWarfare的Ｘ帳號、以色列空軍臉書／本報合成）開源情報流傳一段曝光的監視器畫面，顯示以色列空軍去年使用BLU-109「鑽地炸彈」攻擊真主黨地堡，路過騎士分別差1秒及2公尺，就會遭落下來的炸彈擊中。（圖片擷取自@OSINTWarfare的Ｘ帳號、以色列空軍臉書／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以色列昨日獲得美國總價值約84.1億元的各式彈藥軍售，其中包含了3475組用於BLU-109「鑽地炸彈」的JDAM導引套件，該型炸彈被認為在去年打擊真主黨時發揮了重大貢獻；無獨有偶，當時「命中、鑽地、爆炸」瞬間的監視器畫面近日也遭流出，只見炸彈猛烈貫穿地面，路過騎士分別差1秒及2公尺，就會遭落下來的炸彈擊中，真的是驚險一瞬間。

近日，開源情報流傳一段曝光的監視器畫面，該片段標註的時間是去（2024）年9月27日晚間6點18分，當時以色列空軍正在執行打擊黎巴嫩真主黨的獵殺行動，以色列F-15I戰機針對貝魯特（Beirut）南部郊區達希耶（Dahieh）的真主黨中央地下指揮部進行攻擊，並成功擊斃真主黨領袖哈桑納斯拉勒等人。

從路旁的監視器畫面可見，路上的活動一如往常，一名騎士正走到路旁準備騎乘他的機車，突然間天上一枚炸彈朝他飛來，當他察覺有異時，炸彈已落在距離他約2公尺的馬路上，炸彈穿入地面後於深處爆炸，震波使地面及騎士連人帶車向上震起，嚇得他棄車就跑；而在炸彈命中的前一刻正好有另名騎士路過，炸彈在他身後爆炸，只要晚1秒鐘之差就會被炸彈直接命中，十分驚險。

炸彈在地底爆炸的威力不僅使周圍建物向上彈起外，大量的噴飛的塵土也迅速落下，只見畫面一陣塵土飛揚，伴隨著爆炸所產生的殘存火焰在路上燃燒，路旁的汽車也瞬間積了一層厚厚的土，路面則可見明顯塌陷。

任務期間，以色列空軍的F-15I戰機掛載數枚BLU-109/B硬化穿透導引炸彈。（圖片擷取自以色列空軍臉書）任務期間，以色列空軍的F-15I戰機掛載數枚BLU-109/B硬化穿透導引炸彈。（圖片擷取自以色列空軍臉書）

據軍聞網站報導，以色列的攻擊使用了許多GBU-31/B，並由至少有8架F-15I戰機裝備有BLU-109/B硬化穿透炸彈。該款炸彈又被暱稱為「鑽地炸彈」，顧名思義就是專門對付地底下的掩體設施，炸彈外殼以鎳鉻鉬合金鋼製造，厚度約為1英寸（2.54公分），為同級重量之Mk 84炸彈的兩倍厚，該堅固的外殼能使其穿透至地底深處，且其延遲引信會在預定深度、甚至掩體高強度處引爆，造成內部直接破壞。

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