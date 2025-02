驚險瞬間...差1秒遭「鑽地炸彈」炸扁 以色列打擊真主黨影片曝光

開源情報流傳一段曝光的監視器畫面,顯示以色列空軍去年使用BLU-109「鑽地炸彈」攻擊真主黨地堡,路過騎士分別差1秒及2公尺,就會遭落下來的炸彈擊中。(圖片擷取自@OSINTWarfare的X帳號、以色列空軍臉書/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕以色列昨日獲得美國總價值約84.1億元的各式彈藥軍售,其中包含了3475組用於BLU-109「鑽地炸彈」的JDAM導引套件,該型炸彈被認為在去年打擊真主黨時發揮了重大貢獻;無獨有偶,當時「命中、鑽地、爆炸」瞬間的監視器畫面近日也遭流出,只見炸彈猛烈貫穿地面,路過騎士分別差1秒及2公尺,就會遭落下來的炸彈擊中,真的是驚險一瞬間。

近日,開源情報流傳一段曝光的監視器畫面,該片段標註的時間是去(2024)年9月27日晚間6點18分,當時以色列空軍正在執行打擊黎巴嫩真主黨的獵殺行動,以色列F-15I戰機針對貝魯特(Beirut)南部郊區達希耶(Dahieh)的真主黨中央地下指揮部進行攻擊,並成功擊斃真主黨領袖哈桑納斯拉勒等人。

CCTV Footage was released today, from Israel’s Precision-Airstrike against Hezbollah’s Central Command Bunker in the Dahieh Suburb of Southern Beirut on September 27th, which resulting in the elimination of the Secretary-General of Hezbollah, Hassan Nasrallah as well as several… pic.twitter.com/SLzTYiG0WW