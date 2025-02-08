狹窄繁忙新加坡海峽 星國海軍交給無人艇巡邏

新加坡的新型無人巡邏艇由岸上2人操縱組遙控，搭配12.7估林遙控武器站，船尾並有空間可容納任務模組。（圖片取自新加坡國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕新加坡海峽是全球最繁忙的海峽之一，每天有數千艘船隻經過，僅靠有人船的能量完全不足以應付，因此新加坡海軍投入新型無人巡邏艇，由岸上指揮站遙控，以支援、增強有人船臨檢、巡查能量，並進一步探索有人船及無人船的協作模式。

軍聞網站「Naval News」7日報導，新加坡海軍近期投入另一種新型無人巡邏艇MARSEC，該巡邏艇分隊過去主要艦型是兩名船員的30噸小艇，現在被無人艇取代，並支援有人船共同行動。

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報導指出，該型新巡邏無人艇採雙柴油引擎結合噴水推進器，使其速度超過25節，續航時間至少36小時。設備包括頻閃燈和警報器、探照燈、電光感應器、遠程聲學設備、12.7公厘遙控武器站和導航雷達。目前為止，已有三艘MARSEC艦艇交付給新加坡海軍，第四艘將於今年交付。

報導指出，MARSEC自主系統的關鍵是碰撞偵測與避免 （CDCA） 導航系統，它使船隻能夠在新加坡海峽穿行，應對交通繁忙的情況，並應對快速變化的環境條件。

新加坡國防部表示，新加坡海峽每天有超過1千艘商船往返於新加坡海峽，這些無人駕駛船隻的投入使用增強了這個島國現有的岸上感測器和海上船舶的組合。此外，MARSEC USV還可以釋放更大的船隻來執行更複雜、更遠距離的任務，其船尾有20英尺的空間可安裝其他任務模組貨櫃，其未來功能主要是搜索水雷。

新加坡國防部指出，該型無人艇成功完成超過1200萬公里的模擬距離，沒有發生任何碰撞，相當於在真實世界中測試26年。此外，MARSEC艦隊已累積完成了1000多小時的海上自主作業，無需任何船員干預。

新加坡海軍近期投入另一種新型無人巡邏艇MARSEC，該巡邏艇分隊過去主要艦型是兩名船員的30噸小艇，現在被無人艇取代，並支援有人船共同行動。（圖片取自新加坡國防部）

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