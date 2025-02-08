俄國指控：援助軍隊的AR目鏡裝有炸藥！ 意圖炸死無人機操作手

俄軍相關人士指控，敵方或有心人士，透過援助無人機操作手所使用的AR目鏡物資之舉，行集體恐怖攻擊之實。圖為該AR目鏡之商品照。（圖片擷取自Skyzone公司網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在黎巴嫩真主黨的呼叫機集體爆炸後，俄國軍方近期正在調查一樁雷同的恐怖攻擊事件。俄軍相關人士指控，敵方或有心人士，透過援助無人機操作手所使用的AR目鏡物資之舉，行集體恐怖攻擊之實；俄媒表示，所幸即時攔檢發現，並未配發至部隊造成人員死傷。

據軍聞網站《THE WARZONE》今（8）日報導，俄羅斯官員正在調查一起陰謀，據稱該陰謀者向俄軍無人機部隊，發送裝有炸藥的第一人稱視角（FPV）護目鏡，並希望它們突然爆炸，導致無人機操作員死亡或受傷；這個手法與去年9月，以色列對真主黨發動的大規模的呼叫器攻擊如出一轍。

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將護目鏡拆解的照片可見，這些目鏡中裝有簡易爆炸裝置，其中含有10至15公克的塑膠炸藥，外殼採用3D列印製成！（圖片擷取自@ryzhkov154的Ｘ帳號／本報合成）

俄羅斯頻道Razved Dozor昨（7）日在Telegram社群上發布了這項消息稱，有軍事人員報告，多起有心人士在第一人稱無人機的Skyzone Cobra護目鏡中，埋藏有炸藥並當作援助物資送給軍方。同時發布了多張將護目鏡拆解的照片佐證，可見這些護目鏡中裝有簡易爆炸裝置（IED），其中含有10至15公克的塑膠炸藥，一旦開啟就可能會引起爆炸！

報導轉述頻道消息指出，這些護目鏡是由不知情的志工透過人道援助包裹寄來的，由於這些盒子的狀況令人起疑，俄羅斯當局截獲了其中幾個來查證；目前還不清楚外頭有多少副同樣被動過手腳的護目鏡被發出去。

Russians complain about receiving humanitarian aid with explosives – FPV drone goggles that explode upon activation. Inside, an explosive device was found, discovered only during use. pic.twitter.com/rQG5WoXVNN — WarTranslated （@wartranslated） February 7, 2025

俄國媒體《Readovka》昨日也報導說明，裝有護目鏡的盒子本身有被打開過的痕跡，這引起了軍隊的警覺才避免這場災難。有關事件的資訊已經轉交給俄羅斯安全部隊，當局正在調查企圖發動恐攻的實施者；目前僅知該包裹的寄件者是名羅馬人，包裹透過全球物流公司SDEK所配送。

消息指出，這些護目鏡是由不知情的志工透過人道援助包裹寄來的，由於這些盒子有被打開過的痕跡，因此令人起疑。（圖片擷取自@ryzhkov154的Ｘ帳號）

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