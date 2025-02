俄國指控：援助軍隊的AR目鏡裝有炸藥！ 意圖炸死無人機操作手

俄軍相關人士指控,敵方或有心人士,透過援助無人機操作手所使用的AR目鏡物資之舉,行集體恐怖攻擊之實。圖為該AR目鏡之商品照。(圖片擷取自Skyzone公司網站)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕在黎巴嫩真主黨的呼叫機集體爆炸後,俄國軍方近期正在調查一樁雷同的恐怖攻擊事件。俄軍相關人士指控,敵方或有心人士,透過援助無人機操作手所使用的AR目鏡物資之舉,行集體恐怖攻擊之實;俄媒表示,所幸即時攔檢發現,並未配發至部隊造成人員死傷。

據軍聞網站《THE WARZONE》今(8)日報導,俄羅斯官員正在調查一起陰謀,據稱該陰謀者向俄軍無人機部隊,發送裝有炸藥的第一人稱視角(FPV)護目鏡,並希望它們突然爆炸,導致無人機操作員死亡或受傷;這個手法與去年9月,以色列對真主黨發動的大規模的呼叫器攻擊如出一轍。

請繼續往下閱讀...

將護目鏡拆解的照片可見,這些目鏡中裝有簡易爆炸裝置,其中含有10至15公克的塑膠炸藥,外殼採用3D列印製成!(圖片擷取自@ryzhkov154的X帳號/本報合成)

俄羅斯頻道Razved Dozor昨(7)日在Telegram社群上發布了這項消息稱,有軍事人員報告,多起有心人士在第一人稱無人機的Skyzone Cobra護目鏡中,埋藏有炸藥並當作援助物資送給軍方。同時發布了多張將護目鏡拆解的照片佐證,可見這些護目鏡中裝有簡易爆炸裝置(IED),其中含有10至15公克的塑膠炸藥,一旦開啟就可能會引起爆炸!

報導轉述頻道消息指出,這些護目鏡是由不知情的志工透過人道援助包裹寄來的,由於這些盒子的狀況令人起疑,俄羅斯當局截獲了其中幾個來查證;目前還不清楚外頭有多少副同樣被動過手腳的護目鏡被發出去。

Russians complain about receiving humanitarian aid with explosives – FPV drone goggles that explode upon activation. Inside, an explosive device was found, discovered only during use. pic.twitter.com/rQG5WoXVNN