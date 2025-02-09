怕生成式AI洩密 國軍通令：公務、法規、個人資料皆不得上傳製作

生成式AI工具陸續問世，國軍擔心衍生洩密風險，通令官兵不得上傳國軍公務資訊、法規限制資訊、個資。圖為示意圖。（彭博社）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕生成式AI已成為全球躍躍欲試的嶄新領域，多個行業正研究能否倚重生成式AI提升效率。不過，國防部近日通令，考量生成式AI平台藉由大量蒐集、學習用戶提供資訊產出，因此，凡是國軍公務資訊、法規限制資訊與個資等，皆嚴禁發布上傳至任何生成式AI平台，落實保密安全。

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全球生成式AI工具蓬勃發展，包括美國OpenAI的ChatGPT、Google的‎Gemini，以及中國新創公司DeepSeek（深度求索）發布AI模型皆引發話題。我國政府則是推出「TAIDE」作為生成式AI對話引擎，中科院以此基礎，打造ANILA營運管理平台，盼提升行政效率、營運決策能力之後，成為國防事務專責生成式AI決策平台。

不過，負責通訊安全的國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室近期通令，鑒於生成式AI各類服務平台，功能強大多元，考量其藉由大量蒐集、學習用戶提供資訊產出各式成品，若使用不慎，恐涉及軍事機密、個資安全及侵害智慧財產權等疑慮。因此，凡屬國軍公務資訊或其他法規所限制的資訊及個資，嚴禁發布上傳至任何生成式AI服務平台，並不得藉此平台製作業管公務文書，確實維護保密安全。

這份通令也陳述，生成式AI平台有可能產出不正確或模糊資訊，因此，國軍所屬人員於查詢參考使用前，須仔細查核比對驗證，以維持資料準確性。另外，官兵嚴禁利用各類生成式AI服務平台，從事非法及違反會善良風俗活動，若涉及國防機密外洩或損害國軍的軍譽者，依法究辦。

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