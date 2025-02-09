金正恩強硬批評美日韓軍事合作 誓言強化核武應對

北韓領導人金正恩近日在國防部建軍節紀念活動中，強烈批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作，指責這一合作正在破壞區域軍事平衡，並警告將採取包括加強核武力量在內的反制措施。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近日在國防部建軍節紀念活動中，強烈批評美國、日本和南韓的三邊軍事合作，指責這一合作正在破壞區域軍事平衡，並警告將採取包括加強核武力量在內的反制措施。

綜合外媒報導，金正恩表示，美國在東亞地區持續部署核戰略資產，並與日本和南韓進行大規模軍事演習，這些行動加劇了區域的緊張局勢。他強調，儘管北韓無意製造不必要的對立，但將採取必要的反制手段來維持軍事平衡。

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金正恩在視察國防部時宣稱：「我們將更加高度發展核武力量，這是我們堅定不移的政策。」此番強硬表態立即引發國際關注，尤其是在美國總統川普與日本首相石破茂會晤後，他們對北韓核武計畫的憂慮日益加劇。

同時，金正恩重申對俄羅斯的支持立場。他表示，北韓將繼續支持俄羅斯在烏克蘭戰爭中「捍衛主權、安全與領土完整的正義事業」，這一立場與北韓和俄羅斯日益加強的全面戰略夥伴關係一致。



南韓情報部門則懷疑，北韓可能準備向俄羅斯增派部隊，並指出約1萬1000名北韓士兵已經被派往俄羅斯，參與為期3年的軍事行動。

此外，北韓官方媒體朝中社（KCNA）對南韓今年與美國進行的軍事活動進行批評，指責南韓的軍事演習比往年更為激烈，並對此發出警告。朝中社特別提到，儘管南韓因政治動盪取消了部分外交行程，但仍持續進行大規模軍事演習。

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