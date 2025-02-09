美「紅旗操演」50歲了！ 退將曾曝「2天」就打光我戰備彈藥庫存

美軍戰機投入「紅旗25-1」演訓。（取自美軍印太司令部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國著名的大型聯合空戰「紅旗操演」今年邁入第50年，根據美軍、英軍官方消息，美軍近日舉辦「紅旗25-1」演訓，美、英、澳三國派出百架軍機共襄盛舉。「紅旗」操演規模之大，並非其他演訓可比擬，曾觀摩此演訓的我國前空軍副司令范大維透露，光我方赴美專精訓練的飛官，2天內就可以把我國戰備彈藥都打光，演訓強度之大令他印象深刻。

根據美軍印太司令部與英國皇家空軍官方資訊，美軍的「紅旗」操演自1975年首次舉辦，迄今已滿50周年，美軍今年1月27日起，選擇在內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）舉辦「紅旗25-1」演訓，包括美國海軍、美國空軍、英國皇家空軍、澳洲皇家空軍等皆派軍機參與操演，藉此強化戰備能力與深化友盟關係。

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美軍敘述，「紅旗」操演舉辦之初，是為了汲取越戰的經驗教訓，但現已成為一項國際聯合演習，共有來自29國的官兵、觀摩者參加這項訓練，50年來已訓練超達50多萬人次的軍事人員、軍機飛行數達42萬架次。

英國皇家空軍表示，今年度「紅旗」操演共有3000人、150架軍機參與，並在15個不同地點演訓，磨練在各種環境下進行各項大規模部署任務。美國空軍414作戰訓練中隊指揮官溫特伯頓上校表示，這項操演目的為整合友盟間作戰能力，藉由各項準備確保在未來潛在衝突之中勝出，他稱讚英國皇家空軍、澳洲皇家空軍的能力先進，作戰經驗也相當豐富。

英國皇家空軍戰機投入「紅旗25-1」演訓。（取自英國皇家空軍網站）值得注意的是，由於我國對與美國的軍事交流相當低調，因此鮮少提到是否參與、如何參與「紅旗」操演。不過，曾任空軍副司令的范大維去年受訪透露，他曾觀摩美軍的「紅旗」操演，對於美軍執行戰術時遵循教範與接戰守則、實彈射擊量大等印象深刻。他表示，我國空軍赴美專精訓練的21中隊，僅需2天就能把我國戰備彈藥全打光，「國內沒有這種環境能給飛行員延續練習」，令他深有感慨。

范大維也點出「紅旗」操演與我國作戰環境、想定的落差，首先，「紅旗」演習的訓場面積，相當於三分之二個台灣，境內遍布機場、雷達站甚至是飛彈陣地，其次，一場演習至多可有超過70架戰機同時升空，飛行員們都莫不遵循軍種交戰守則（Rules of Engagement, ROE）訓練，這樣的演訓規模不只國內難以比擬，訓練目標也與台澎防衛作戰的想定有出入。

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