德國IRIS-T SLS防空系統部署烏克蘭 首張照片揭密

德國IRIS-T SLS短程防空系統在烏克蘭的前線身影。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Army Recognition」報導，近日網路流傳照片，首度證實德國製IRIS-T SLS短程陸基防空系統已運抵烏克蘭，並供烏克蘭西部空軍部隊操作。德國國防部先前宣布，將軍援烏克蘭5套IRIS-T SLS系統，每套包含2組發射器。這批軍援將進一步強化烏克蘭抵抗俄羅斯飛彈和無人機攻擊的短程防空能力。

自烏俄戰爭爆發以來，俄軍日益仰賴巡弋飛彈、彈道飛彈和無人機，襲擊烏克蘭城市、電網和後勤樞紐。為反制威脅，烏克蘭積極尋求西方現代化防空系統，包括IRIS-T SLM、愛國者（Patriot）和NASAMS等，這些系統已被證實能有效攔截敵軍攻勢。值得一提的是，德國軍援烏克蘭的IRIS-T SLM中程防空系統，已多次成功攔截俄軍巡弋飛彈，創下高達9成的驚人攔截率。

圖左至右分別為短程版的IRIS-T SLS、中程版IRIS-T SLM發射器，以及搭配的TRML-4D雷達車。（取自Diehl Defence官網）最新交付的IRIS-T SLS系統，將進一步強化烏克蘭多層次防空網絡，特別是針對低空的無人機、直升機和巡弋飛彈。IRIS-T SLS是由德國迪爾防禦公司（Diehl Defence）開發的短程機動防空系統，為IRIS-T家族的短程陸基版本，該系列防空飛彈由空對空飛彈改造而來，有效射程達12公里，射高達8公里。

IRIS-T SLS防空飛彈系統安裝在義大利Iveco Eurocargo 4x4輪式底盤上，具備高度機動性，可快速部署至不同戰略位置，搭配10組GO12地面監視雷達，可有效擴展烏軍的防空預警範圍。此外，IRIS-T SLS可整合至烏克蘭現有的防空網絡，與NASAMS和IRIS-T SLM等系統協同作戰，形成多層次的防禦體系，反制不同類型空中威脅。

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