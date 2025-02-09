火砲界百搭款在此！ 芬蘭製六輪甲車裝上可後膛裝填的NEMO迫擊砲

芬蘭派翠亞（Patria）公司的NEMO迫擊砲整合於六輪甲車，盼滿足德國地面部隊需求。（取自派翠亞官網）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕地面部隊常用的曲射武器迫擊砲多由前膛裝填，不過，芬蘭派翠亞（Patria）公司的NEMO迫擊砲不僅採後膛裝填，還可以模組化砲塔方式整合於多種載具車之上。根據派翠亞官方資訊，其依照德國需求，將NEMO迫擊砲與派翠亞六輪甲車整合，這也是繼安裝於八輪甲車、美軍M113履帶裝甲車後，該型砲與裝甲車輛整合的最新實例。

綜合外國軍事網站《國防郵報》（The Defense Post）報導與派翠亞官方資訊，派翠亞與德國聯邦國防軍月前簽署研發合約，藉由這項總金額約5000萬歐元（新台幣17.2億元）的契約，執行派翠亞6X6裝甲車與120公厘單管迫擊砲系統的整合工作，建造「通用裝甲車輛系統」（CAVS）的全新規格自走迫擊砲與指管車輛，提升德國地面部隊的機動性並促使戰力現代化。

派翠亞公司表示，派翠亞6X6裝甲車現已獲得超過800輛的訂單，其中200輛已交付，在計畫參與國的同意下，派翠亞可提供具有類似需求的歐洲國家相關技術。

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派翠亞6X6裝甲車的用途相當廣泛。（取自派翠亞臉書專頁）派翠亞6X6裝甲車是2021年才問世的最新車款，車重約15至24公噸，車長約7.5公尺，車寬與車高約2.9公尺與2.5公尺，可由2至3人操作並運送10名人員，若在道路上行駛，最高時速可達100公里，作戰範圍約700公里。車載武器包括25至30公厘的機砲，或者120公厘的NEMO迫擊砲系統。

NEMO迫擊砲系統是120公厘的單管、後膛裝填式半自動迫擊砲，射程約10公里，每分鐘射速可達6發，也因為與裝甲車砲塔整合，進而降低操作人員在敵火下作業的風險。值得注意的是，NEMO單管迫擊砲是AMOS雙管迫擊砲的輕量化版本，且與後者相同之處在於，NEMO迫擊砲不僅可曲射，還可視任務需求改成直射，扮演火力支援角色。

在此之前，NEMO迫擊砲曾整合於派翠亞8X8甲車，以及美軍M113履帶裝甲車之上，甚至可與小型艦艇整合，用途相當多元。整合於八輪甲車之上的NEMO迫擊砲。（取自派翠亞官網）NEMO迫擊砲可整合於艦艇之上。（取自派翠亞官網）

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