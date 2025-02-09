別讓「喪屍煙彈」在營區內蔓延 國軍將依托咪酯視為反毒重點

國防部常務次長黃佑民日前主持「113年國軍毒品防制小組年終工作檢討會」。（軍聞社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯已成為新興濫用毒品，甚至曾有義務役男將此攜入營區，對於營區安全、官兵健康威脅甚大，行政院去年11月已將其改列二級毒品。對此，國軍已將依托咪酯納入反毒重點之一，國防部日前召開毒品防制檢討會時，特別邀請專家就依托咪酯向國軍各單位進行專題演講，盼強化官兵毒品防制專業知能。

六軍團109旅一名役男去年11月攜帶50多顆「喪屍煙彈」進入營區，在安全檢查時被當場查獲送辦。而「喪屍煙彈」為依托咪酯（Etomidate）的俗稱，原本是作為麻醉用的管制藥品，卻被不法份子混入電子煙之中，吸食者失去自我控制能力，甚至肇生毒駕事故。行政院去年11月將原本列為三級毒品的依托咪酯，改公告為二級毒品。

內政部警政署毒品查緝中心講師王俊翔向國軍發表新興毒品的防制宣導報告。（軍聞社）對此，國防部常務次長黃佑民日前主持「113年國軍毒品防制小組年終工作檢討會」，召集國防部各聯參、各司令部、指揮部副主官、毒品防制業務主管及承辦人員，共同檢討去年毒品防制成效及未來反毒工作強化措施。黃佑民表示，國軍去年度執行緝毒犬營區安全查察525場次，防杜毒品滲入營區，各單位均能落實相關作為，構築嚴密的軍中反毒安全防線。

針對新興的依托咪酯，國防部已將其列為防制重點，因此，國軍特別在這場座談會，邀請內政部警政署毒品查緝中心講師王俊翔，就「新興毒品（依托咪酯）濫用情形及防制作為」進行專題演講，以強化各單位毒品防制專業知能。黃佑民說，國軍肩負國家安全重任，毒品防制不容鬆懈，他期許各單位持續加強反毒工作、強化官兵法紀觀念，維護部隊純淨。

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