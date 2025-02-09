川普聲稱已與普廷通電話 有具體的烏俄停戰計畫

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普7日在空軍一號上接受《紐約郵報》（New York Post）獨家專訪透露，他已與俄羅斯總統普廷通電話，試圖透過談判結束烏俄戰爭，且普廷也確實不希望人們繼續在戰場上死去。此外，川普也稱已有具體的烏俄停戰計畫。

川普稱已與普廷通電話，但被問及兩人通話次數時，川普賣關子稱「我最好不要說」。不過，川普指普廷「確實關心」戰場上的殺戮，「他（普廷）希望看到人們不再死去」，並再度聲稱他與普廷關係很好，並反譏美國前總統拜登「讓我們國家難堪」。

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值得注意的是，川普透露他有結束烏俄戰爭的具體計畫，「我希望這件事快點進行，每天都有人死去。烏克蘭的這場戰爭非常糟糕，我想結束這該死的東西」。

在空軍一號上，川普向一同研究烏俄戰爭的國家安全顧問瓦爾茲表示，「讓我們開始這些會議吧，他們想見面，每天都有人死去。年輕英俊的士兵正在被殺害。他們都是年輕人，就像我的兒子，（烏俄）兩國都一樣，都死在戰場上」。

據報導，在2月14日至16日舉行的德國「慕尼黑安全會議」，美國副總統范斯將與烏克蘭總統澤倫斯基會面。川普也說，他希望與澤倫斯基達成一項5億美元（約新台幣164億元）的協議，透過獲取烏克蘭的稀土和天然氣，給予烏克蘭在任何潛在和平方案中的安全保障。

針對伊朗問題，川普重申希望與德黑蘭當局達成去核武協議，「我寧願這樣，也不願把他們炸得灰飛煙滅......他們（伊朗）不想死，沒有人想死。如果我們達成協議，以色列就不會轟炸他們」。

然而，川普不願透露與伊朗任何潛在談判的細節，「某種程度上，我不想告訴你我準備告訴他們的事情，這並不好」。

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