俄滑翔炸彈威脅升級 北約急辦創新比賽尋反制之道

俄軍不斷向烏克蘭軍隊和城市投擲KAB滑翔炸彈。這些射程達約40公里、彈頭重達3噸的炸彈，成為俄軍今年在烏東地區推進的重要因素。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕考量俄羅斯KAB系列滑翔炸彈威脅日增，為反制俄軍精準空中攻勢，北約組織轉型司令部啟動「創新挑戰賽」，廣邀專家獻策，開發可快速部署、操作簡便且具成本效益的方案，為北約尋求反制KAB滑翔炸彈的有效途徑。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，此競賽凸顯北約對此威脅的重視，北約「創新挑戰賽」目的在於徵集反制俄羅斯KAB系列滑翔炸彈的創新技術方案。這項競賽的規範指出，方案可為成熟新技術概念或現有方案的優化改良，功能需至少包含精準偵測來襲KAB滑翔炸彈、有效電子干擾反制（含反制衛星導航）、直接摧毀炸彈、反制載彈載具或強化地面目標防禦，並需符合低成本、高效益、易量產及快速部署原則。

這項競賽僅限北約成員國團隊參與，3月13日截止提案，結果預計在3月27日、28日公布。《Defence Express》報導暗示，烏克蘭軍方可能已研發出有效反制KAB滑翔炸彈的技術，並於實戰展現成效，或可供北約借鏡。

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俄軍滑翔炸彈破壞力驚人。（取自Telegram）回顧2024年，北約轉型司令部也曾舉辦類似競賽，徵集自動化雷區清除及強化無人機抗電戰技術。儘管本次競賽成果未知，北約積極尋求反制俄羅斯導引炸彈策略，已展現其對此威脅的嚴正態度。軍事專家分析，北約空優戰略雖仰賴美國軍力，然而，面對俄導引炸彈威脅日增，開發多元自主反制手段，實為維繫空優當務之急。

《Defence Express》分析，俄羅斯積極發展導引炸彈，預示精準彈藥於現代戰爭更趨重要。美國軍方也積極投入研發，如波音公司開發的「動力型聯合直接攻擊炸藥 」（Powered JDAM），即在「增程型聯合直接攻擊炸藥」（JDAM-ER）基礎上，加裝微型噴射引擎，提升射程與精準度。另傳美國空軍正秘密研發射程達463公里「增程型距外空對地飛彈」（ERAM），預料俄羅斯將效法美國，持續投入資源發展新一代導引炸彈。

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