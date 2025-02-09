F-35A「翼騎兵」戰機配新騎槍 波蘭採購200枚AGM-88G反輻射飛彈

波蘭新購F-35A戰機取名為「翼騎兵」。（取自洛克希德．馬丁網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕波蘭向美國採購32架F-35A戰機強化空防，首批3架戰機與機組人員已在美國進行換裝訓練。為強化新購F-35戰機整體戰力，波蘭政府投入7.45億美元（約新台幣244億元），向美商諾斯洛普．格魯曼（簡稱諾格）採購200枚AGM-88G AARGM-ER反輻射飛彈，成為制壓敵軍雷達的利器。

波蘭向美國採購的32架F-35A戰機，預計在未來5年內交付完畢，首批3架戰機與所屬空、地勤人員，正在美國阿肯色州艾賓空中國民兵基地（Ebbing ANGB, Arkansas），進行為期3個月的換裝訓練。波蘭政府估計，今年將獲得6架命名為「翼騎兵（Husarz）」的F-35戰機，預計逐步汰換老舊的俄系米格-29、蘇愷-22戰機。波蘭首批F-35A戰機正在美國進行換裝訓練。（取自波蘭國防部臉書）

在獲得最先進的第五代匿蹤戰機之際，波蘭亦為「翼騎兵」找尋合適的騎槍。根據外國軍事網站「Breaking Defense」報導，波蘭政府今年1月28日與諾格簽署7.45億美元（約新台幣244億元）的採購合約，將籌獲200枚AGM-88G AARGM-ER反輻射飛彈，這項去年4月獲得美國國務院批准的軍購項目，預計於2029年至2035年之間交付。而2029年正好是波蘭獲得全數F-35戰機之時。

美國海軍F/A-18F戰機試射AGM-88G「先進反輻射導引飛彈增程型」瞬間。（資料照，取自美國海軍航空系統司令部網站）波蘭空軍督察長諾瓦克（Ireneusz Nowak）少將表示，這是一項非常重要的採購案，波蘭空軍成為美國、荷蘭、芬蘭、澳洲等AARGM-ER飛彈用戶一員，並引領武器現代化，不僅精進作戰能力，還可確立波蘭在區域的地位。而這款飛彈可以與F-35戰機的匿蹤技術相輔相成，藉此解決敵方的防空飛彈系統雷達威脅。

AGM-88G飛彈的射程可達200公里，是從更早期型號AGM-88E「先進反輻射飛彈」（AARGM）改良而來，可在更遠距離外打擊陸基、海基雷達。另外，AGM-88G構型經過修改，可以順利地裝入F-35戰機的機腹彈艙，確保戰機的匿蹤性能。AGM-88G AARGM-ER反輻射飛彈（下）為美商諾格產品。（取自2023台北航太國防展官方臉書頁）

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