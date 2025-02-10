川普稱有烏俄停戰計畫 澤倫斯基：須確保俄羅斯不再侵略

針對川普的說法，烏克蘭總統澤倫斯基在9日指出，川普提出的計畫不僅要停止戰爭，還必須確保俄羅斯不再侵略。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續將近3年時間，美國總統川普有意透過談判將其終結，7日他接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時透露，他已和俄羅斯總統普廷通電話，試圖透過談判停戰，並表示目前已有具體的停戰計畫。針對川普的說法，烏克蘭總統澤倫斯基9日指出，川普提出的計畫不僅要停止戰爭，還必須確保俄羅斯不再侵略。

根據《路透》報導，澤倫斯基在9日播出的一段訪問中表示，烏克蘭不希望重蹈覆轍，提及俄羅斯在2022年2月底全面入侵前，曾試圖與烏克蘭談判和平協議長達數年，但最後未能取得具體成果。澤倫斯基認為，這代表要落實安全保障。

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澤倫斯基指出，「凍結衝突」將導致日後一次又一次的侵略，對於所有人來說都是徹底失敗，對於烏克蘭與川普來說都是如此，川普不只需要結束戰爭，更要採取行動讓普廷沒機會再度向烏克蘭發動戰爭，「這是最重要的，每個人都應該認知到這點，那就會是一場重要勝利」。

澤倫斯基強調，他願意和俄羅斯針對結束戰爭進行談判，但前提是包括美國、歐盟在內的西方盟友，必須參與其中。至於烏克蘭是否會重啟因戰爭而暫停的選舉，澤倫斯基表示，在俄羅斯的敵對行動停止之前，烏克蘭都不會舉行選舉，因為這涉及取消戒嚴令等相關命令，可能會影響國家安全、喪失部分兵力。

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