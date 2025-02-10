美海軍官校「選船之夜」飄台灣味！ 我軍校交流生選「成功艦」服役

我國海軍官校選薦赴美的留學生，日前於當屆的「選艦之夜」選擇海軍成功軍艦（PFG2-1101），將為巡弋台海的146艦隊再添新血。（擷自美國海軍官校官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍官校日前為四年級學生舉辦盛大而隆重的「選艦之夜」（Ship Selection Night），這群經過三年半學科歷練的準軍官們，將在此刻選定海軍生涯的第一站；我國海軍官校選薦赴美的台灣學生也在行列中，這位新血未來返國後，將登上海軍成功軍艦（PFG2-1101）服役，為146艦隊增添戰力。

根據美國海軍官校公開資訊，美國海軍官校行之有年的「選艦之夜」，是該校為四年級學生、即未來的水面作戰軍官（Surface Warfare Officer）所舉辦，學員們依據學科成績、訓練和生理表現獲得選擇順位，並依序上台選擇屬意的船艦。這些選項遍及全球，包含美軍驅逐艦、巡洋艦、航艦和兩棲攻擊艦等；至於選派就讀的國際學生，則會依流程選擇本國籍船艦服役。

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美海軍官校統計，今年畢業的2025年班（Class of 2025）中共有16名國際學生，包含菲、印度、埃及、約旦等亞、非及大洋洲的學員，我國赴美的海官留學生也在其中。（美國海軍官校官方Flickr相簿）

另據美國海軍官校統計，該屆2025年班（Class of 2025）畢業生共有16位國際學生，主要有馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、約旦、突尼西亞等來自亞、非及大洋洲的學員；而我國海軍官校派赴的本屆台灣學生，未來學成返國後，將登上隸屬海軍146艦隊的成功軍艦，擔負起巡弋台海的重要任務。

國防部今（2025）年度公開預算指出，海軍今年11月會選派2員赴美國海軍官校，交流軍軍事教育、課程設計及體制運作等項目；此外，為開拓國際視野，海軍今年會再派遣4員赴美，了解美軍現行的部隊訓練及管理經驗，作為精進國內軍種士官、兵制度的參考。

去（2024）年3月停靠高雄，準備參與海軍敦睦遠航訓練任務的成功軍艦（PFG2-1101）。（本報資料照，記者李惠洲攝）

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