日本4度試射自製極音速飛彈 最快2026年投入西南諸島防禦

圖為日本在美試射的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」。（日本防衛省防衛裝備廳官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省日前表示，為精進島嶼防禦並強化防區外打擊能力，過去一年已在美國完成4次新型極音速滑翔飛彈的試射，測試情形順利；根據防衛省規劃，全案先導研究預計會在2025財年度完成，並持續推動小批量生產，以利明（2026）年起投入實戰部署。

日本防衛省7日公告指出，為滿足早期攔截、消滅敵威脅的防區外防禦能力，現正進行自製的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」研發工作，過去一年間，該型飛彈已在美國加州地區完成4次試射，初步驗證系統運作可行性外，也順利蒐集相關飛行數據，做為日後研改精進的參考。

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日本防衛省指出，專為防區外打擊設計的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」，已於去（2024）年8月、11月和今年1月間，先後完成4次實彈發射測試，蒐集後續系統研改所需的數據。（日本防衛省官網）

日本自2018年起展開「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」的研發，根據防衛省公開資料，該型彈自前（2023）年起已展開小批量生產，升空後可以逾5馬赫速度飛行，且飛行期間具可變彈道的機動優勢，將有效降低敵方攔截成功的機率；未來還將聯手另一款自製的12式反艦飛彈、與美國共同開發的「聯合滑翔階段攔截器」（GPI），大幅強化西南諸島的防禦體系。

日本首批次「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」專案執行期程圖。（日本防衛省官網）

日本防衛省表示，正測試當中的「島嶼防衛用極音速滑翔彈」，預計會在明、後（2027）年交軍，並投入實際部署；去年7月公布的《國防白皮書》中則寫道，因應新型極音速飛彈服役，陸上自衛隊計畫新建2支編有這型武器的部隊，同時推動射程比首批量產彈更遠的Block 2A、2B型彈研發，相關工作可望於2030年完成。

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