射程8公里的反裝甲利器 法國MAST-F空對地飛彈試射突破關鍵技術

MAST-F飛彈的首次試射。（圖：OCCAR）〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防採購局（DGA）5日在飛彈試驗中心（DGA Essais de Missile），完成新型未來戰術空對地飛彈（MAST-F）首次試射。這次測試驗證了飛彈的空氣動力學、導引系統、推進機制，以及彈翼與尾翼展開能力，為這款新型戰場武器的開發奠定重要基礎。

根據DGA公布的消息，這枚搭載完整遙測系統的原型飛彈發射後，依預定軌跡飛向海面。遙測系統在飛行過程中蒐集大量數據，提供工程團隊進行後續分析與調校。本次試射的主要目標，首先是驗證飛彈在典型飛行軌跡下，包括穩定性、操控性等整體性能；其次則確認發射管在飛彈發射時的安全性，確保未來能從地面載具、船艦或直升機等各種作戰平台之上安全發射。

MAST-F又稱第五代反裝甲飛彈「阿克隆MP」（Akeron MP），將作為法國陸軍的主要空中對地「虎式」戰鬥直升機（Eurocopter Tiger）的武器裝備，目的在於取代AGM-114R二代「地獄火」反裝甲飛彈 。

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MAST-F飛彈將作為法國陸軍「虎式」戰鬥直升機（Eurocopter Tiger）的主要空中對地武器裝備。（圖：MBDA）試射結果顯示，MAST-F的空氣動力設計與導引系統達到預期效果，驗證了飛彈設計的成熟度。此外，這次試射也確認了兩段式推進系統的效能，助推器在發射初期提供足夠加速度，使飛彈順利脫離發射器，而主推進系統則確保飛彈能達到8公里的最大射程。此外，彈翼與尾翼展開系統也順利通過安全驗證，確保飛彈能在飛行過程中，能夠保持穩定。

MAST-F研發計畫由「歐洲軍備合作組織」（OCCAR）代表法國負責管理，此次成功試射，歸功於歐洲飛彈製造商MBDA及其分包商、DGA和OCCAR的緊密合作與技術投入。這項里程碑不僅推動MAST-F計畫進展，也展現法國在先進飛彈技術上的持續突破，並進一步強化歐洲防衛工業的合作關係。

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