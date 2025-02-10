俄羅斯「影子艦隊」破壞波海電纜 德媒揭多從西方航運企業買船

芬蘭海警船Turva監視一艘可能屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪Eagle S號。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕被視為掌控全球經濟命脈的波羅的海電纜近月接連遭到破壞，肇事船隻多被指與俄羅斯有關。德國媒體近日披露，這些俄羅斯「影子艦隊」的船隻，許多都是高價從歐美航運企業收購來的舊船。

《德國之聲中文網》報導，歐洲多國已將俄羅斯的「影子艦隊」視作重大安全威脅。德國廣播電視聯合會、《南德意志報》參與一項國際調查報導，揭露了「影子艦隊」的部分來源，總共約650艘船隻中，230艘是被歐美航運企業賣出的舊船，有些船的售價高得離譜。

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烏克蘭基輔經濟學院更發現，這些船都是在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後出售。當時，二手油輪的交易價格暴漲，比前一年幾乎翻倍。

據報導，2022年至2024年間，至少有11艘原隸屬於德國航運公司的油輪，被賣給俄羅斯「影子艦隊」，德國企業因此獲利約2億歐元。

德國船東協會（VDR）發表聲明指出，德企曾經擁有的船隻，如今成了俄羅斯「影子艦隊」的一部分，該趨勢「引人擔憂」。該協會呼籲相關企業「在地緣政治緊張的時代應該負責任地進行船隻出售交易」，並強調，舊船出售的經濟收益「不能以犧牲安全、合法合規、道德準則為代價」。

報導指出，歐盟於2023年制訂法規，要求歐洲航運企業在向歐盟以外第三國出售油輪時必須申報，而且出售到俄羅斯或出售後在俄羅斯營運皆被禁止。但是，歐盟新規細則並不清晰、明確。

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