印度今年國防預算再創新高 但退休待遇可能排擠武器採購

印度陸軍官兵參加閱兵情形。（彭博社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕各國在全球局勢詭譎之際持續增加軍費，為南亞大國的印度也不例外，根據外國軍聞網站報導，印度今年度國防預算達6兆8121億盧比（約新台幣2兆5553億元），比起去年增長9.53％創歷史新高，但是退休待遇經費占了預算總額將近4分之1，專家擔心，如此可能排擠武器採購經費。

軍聞網站Breaking Defense本月7日報導，印度今年度國防預算支出高達6兆8121億盧比（約新台幣2兆5553億元），已經創下歷史新高紀錄，比起上個年度增長9.53％，其中超過4分之1用於採購新型裝備，例如，4861億盧比投入於籌獲軍機與發動機，2439億盧比用於海軍相關投資。

印度海軍官兵在海軍節時進行操演。（美聯社）不過，考量印度面對領土接壤的中國、巴基斯坦等國挑戰，專家認為，印度應著眼於更多精良軍備的研製工作，澳洲昆士蘭格里菲斯大學教授霍爾（Ian Hall）指出，相較於印度今年度國防預算年增幅將近10％，武器採購預算卻僅比去年增長4.5％左右，還遜於5％通貨膨脹，且包含薪資、退休待遇的人事費用仍占大宗。據統計，光是退休待遇，就占了印度國防預算將近4分之1。

儘管預算金額創下新高，但霍爾指出，印度國防預算占GDP的比例仍偏低，現僅1.9％左右，考量印度面對中國、巴基斯坦、緬甸等國的威脅，這個比例的軍費恐無以為繼。

請繼續往下閱讀...

除了印度之外，世界多國的國防預算也在今年創下新高紀錄，美國2025財年國防授權法規範國防支出為8950億美元（約新台幣29兆4011億元），日本則約8.9兆日圓（約新台幣1.93兆）。若加計非營業特種基金、特別預算，我國今年度國防預算編列6470億餘元，也是創下歷史新高，但部分款項遭立法院凍結；中國則預計在下（3）月兩會時期，公布今年度軍費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法