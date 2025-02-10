日本神秘飛彈發射器曝光 疑為射程超過1000公里的12式飛彈升級版

日本神秘飛彈發射器曝光，疑為12式飛彈升級版。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站「Defense Blog」報導，日本疑似正在測試一款新型飛彈發射器，相關畫面近日於網路流傳。分析指出，該系統可能與日本不斷發展的防禦戰略密切相關。

這段影片最早在社群媒體X之上曝光，引發外界對其技術性能與用途的熱議。這段影像顯示，一具大型的不明飛彈發射器，疑似出現在日本陸上自衛隊（JGSDF）測試設施內。

影片附帶的說明指出，這個發射系統可能是日本12式岸置反艦飛彈的升級版。近年來，日本大規模強化12式飛彈的射程與效能，使其具備更強的打擊能力。觀察人士指出，該發射器的外型，與現有的海岸防禦飛彈系統類似，但顯然經過改良，顯示出技術升級的跡象。

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此外，影片發布者提及「裝實 / 99-0378」，這可能與日本陸上自衛隊裝備實驗隊（JGSDF Equipment Experimentation Unit）內的特定測試計畫相關。畫面中可見，發射器覆蓋著防雪網，顯示這項測試，可能於日本北部的嚴冬期間進行。

對於這段影片，日本防衛省尚未發表官方回應。然而，近期相關報導顯示，日本正積極提升12式飛彈系統的射程與作戰能力，這型飛彈經過升級後，射程可能延伸至1000公里，將使其具備更遠距離的威懾與打擊能力，進一步增強日本在印太地區的戰略嚇阻力。

這項發展符合東京當局的國防現代化進程。面對區域緊張局勢升高，日本持續強化防衛能力，顯示其軍事戰略正朝遠程投射能力的方向發展。

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