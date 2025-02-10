另類的兩強相碰！ 俄蘇愷-57、美F-35戰機「同框」成印度航展大賣點

圖為俄羅斯空軍的蘇愷-57（Su-57）、與美國空軍的F-35匿蹤戰機，日前在今日開幕的印度航展上同框的稀有畫面。（俄羅斯駐印度大使館官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕第15屆「印度航展」（Aero India 2025）今（10）日在印度邦加羅爾外郊正式開幕，不只吸引90國、逾900家廠商參展，更有30國的國防首長前往觀摩。此外，本屆航展還有一大賣點，就是美、俄當今頂尖的F-35戰機、蘇愷-57戰機首度同場，印度外館也發布兩機「同框」照，為本次盛會炒熱度。

印度航展是亞洲指標性航展之一，開辦至今已舉辦第15屆，而本屆展會也是歷來規模最大的一次。印度國防部官方新聞稿敘述，今年度航展共吸引90國、合計超過900間廠商參加，更有多達30國的國防首長出席，在邦加羅爾外郊的耶拉漢卡空軍基地（Air Force Station, Yelahanka）共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

前年於印度航展進行性能展示的美國空軍F-35戰機。（美軍DVIDS網站）

美國駐印度大使館昨（9）日表示，開展至今從未缺席的美國空軍，本次將派出F-16戰機、KC-135加油機，以及B-1B超音速轟炸機，以及備受矚目的F-35「閃電II」匿蹤戰機參與；俄羅斯駐印度大使館更在上（1）月底，就先於社群預告蘇愷-57戰機的蹤跡，昨日更發出現場與F-35戰機的「同框」照，展現較勁意味。

比較這兩款代表性的第五代匿蹤戰機，美國的F-35戰機於2006年首飛、2015年服役，俄羅斯的蘇愷-57戰機則是於2010年首飛、2020年服役；機身尺寸方面，F-35A型機長15.7公尺、翼展10.7公尺，蘇愷-57機長則近20公尺、翼展約14公尺，前者體積明顯比後者緊緻不少；作戰性能方面，前者採用單具普惠F135發動機，後者則搭載2具Izdeliye 30發動機，但前者整合多項先進感測器，可謂雙方各有所長。

日前在印度耶拉漢卡空軍基地活動的俄國空軍蘇愷-57戰機。（俄羅斯駐印度大使館官方X帳號）

軍聞網站《Army Recognition》報導指出，美、俄雙方皆欲以軍事合作，拉攏印度這位南亞盟友；同場亮相的F-35與蘇愷-57戰機，更反應出兩大軍事強國在南亞的地緣政治競爭。《路透》上（1）月底報導曾揭露，美國總統川普（Donald Trump）曾在與印度總理莫迪（Narendra Modi）的通話中，敦促該國擴大對美軍購比重，以實現雙邊的「公平」貿易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法