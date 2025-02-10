德「豹2」戰車有機會升級為「豹3」 130公厘主砲成焦點

現役最先進的「豹2A8」（Leopard 2A8）主力戰車。（圖取自瑞典國防軍網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍事網站《戰區》（The War Zone）報導，德國國防部正式啟動「豹2」主力戰車升級計畫，簽署技術研究合約，針對130公厘主砲彈藥、動力系統與防護裝置進行深入研發。這款暫時名為「豹3」（Leopard 3）的戰車，將作為過渡型號，為未來德、法聯合開發的「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）鋪路。

德國聯邦國防軍採購辦公室（BAAINBw）近日在歐洲採購平台（TED）公布技術研究細節，計畫涵蓋火力、機動力與防護力三大核心領域。新技術將優先與現役「豹2」戰車相容，但若整合至單一平台，將發展出性能更強的主力戰車。

德國軍火巨頭萊茵金屬公司（Rheinmetall）負責開發130公厘彈藥，包括DM13合格驗證彈、DM11多功能高爆彈及DM23動能穿甲彈。早在2016年，萊茵金屬便展示52倍徑130公厘滑膛砲原型，其動能較現役120公厘主砲提升50%。

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圖為萊茵金屬公司（Rheinmetall）研發的不同口徑戰車砲尺寸比較，由上至下分別為：120公厘L44、120公厘L55加長型，以及早期的140公厘原型。值得注意的是，新的130公厘設計比120公厘L55更短。（圖取自萊茵金屬）新主砲重量約3493公斤，較120公厘砲重約500公斤，砲彈體積也更大，長度達1.28公尺，因此需重新設計砲塔並配備自動裝彈系統。萊茵金屬已完成多次實彈測試及模擬研究，以確保武器效能。

利勃海爾公司（Liebherr）負責研發代號「OLYMP」的新型引擎系統。採購辦公室要求開發完整動力模組，包括引擎本體、轉向系統、手動變速箱、冷卻與排氣系統等，並盡可能沿用「豹2」現有零件，以降低成本與維護難度。

亨索爾特（Hensoldt）與KNDS德國公司合作開發新一代多功能自衛系統（MUSS 2.0）。該系統整合4具被動式感測器，可偵測並對抗反戰車飛彈、曳光彈及其他威脅，並可依照威脅優先性排序來襲目標，能在半自動或全自動模式下運作，且可持續更新威脅資料庫。

此外，亨索爾特與KNDS還將開發自動化現場校正系統，以補償砲管因溫度變化產生的彎曲現象，取代「豹2」現有需手動調整的射控系統，提升戰場效能。

若計畫順利獲政府核准，「豹3」戰車預計於2030年代服役，服役期約25年，性能較現役最先進的「豹2A8」更強。最終規格將於2026年完成技術研究後確定。儘管前景看好，但這些技術研究仍處於早期階段，未來發展仍存在諸多變數。

萊茵金屬2022年曾推出KF51「黑豹」原型戰車，配備130公厘主砲與有人砲塔，KNDS則推出「豹2 A-RC 3.0」，搭載無人砲塔與140公厘主砲。各方對下一代戰車設計理念仍存分歧，而「豹3」的研發將有助釐清德國未來戰車發展方向。萊茵金屬2022年曾推出KF51「黑豹」原型戰車，配備130公厘主砲與有人砲塔。（圖取自萊茵金屬）

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